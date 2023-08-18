【可持续影响力奖】必合：清洁科技扶助弱势群体

影响力企业卓越奖（中小企业）

通过推动可持续发展计划和做法，企业和个人也能够对环境和社会产生显著的正面影响。

首届“可持续影响力奖”（Sustainability Impact Awards）的得奖企业各自体现了这项特点。该奖项由大华银行（UOB）和《商业时报》联手推出，以表彰本地在可持续发展方面发挥领导作用的个人和企业。

在刚从清洁服务公司重塑品牌、转为生产抗菌产品的同一年就碰上冠病疫情，成为必合（Speco）扩大业务规模的契机。

必合制造的清洁剂都由特别需求者协会成人中心的受益人装瓶和贴上标签。（图/必合提供）

公司的抗菌剂可于物件表面形成保护层，防止细菌和病毒滋长，因此从柜台表面、提款机到电梯按钮，被广泛运用。

它还可被生物降解，所含原料的75%来自可持续资源，对人和环境都不会造成伤害。如今，已有超过200家机构采用Speco的产品，包括樟宜机场集团、星展银行等。

不过，产品研发者——必合总裁蔡光龙表示，公司的目标不仅是帮助人们抵御病菌，而是也把帮助弱势群体视为己任。

从公司的前身——清洁科技社会企业Spic & Span开始，他就一直致力于为前囚犯、年长者、体障者等提供清洁相关的就业机会。

此外，他也推出其他计划来改善人们的生活。例如，他研发了“自动喷洒”的清洁产品，帮助减少年长工人的负担及交通运行的碳足迹。由此，工人也有更多时间接受培训，获得技能提升。

目前，他也正与材料业者研究把抗菌剂融入原材料的可行性。

“每项新计划的推出都要能惠及社会。我萌生研发抗菌剂的想法，也是因为看到清洁工人的指纹因长年使用化学清洁剂受到损害。而恰好，这项产品就在2020年问世。”

必合的各种贡献受到认可，获颁“可持续影响力奖”的“影响力企业优秀奖（中小企业组别）”。

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【本文由大华银行呈献】