【可持续影响力奖】必合：清洁科技扶助弱势群体

影响力企业卓越奖（中小企业）
通过推动可持续发展计划和做法，企业和个人也能够对环境和社会产生显著的正面影响。
首届“可持续影响力奖”（Sustainability Impact Awards）的得奖企业各自体现了这项特点。该奖项由大华银行（UOB）和《商业时报》联手推出，以表彰本地在可持续发展方面发挥领导作用的个人和企业。
在刚从清洁服务公司重塑品牌、转为生产抗菌产品的同一年就碰上冠病疫情，成为必合（Speco）扩大业务规模的契机。
公司的抗菌剂可于物件表面形成保护层，防止细菌和病毒滋长，因此从柜台表面、提款机到电梯按钮，被广泛运用。
它还可被生物降解，所含原料的75%来自可持续资源，对人和环境都不会造成伤害。如今，已有超过200家机构采用Speco的产品，包括樟宜机场集团、星展银行等。
不过，产品研发者——必合总裁蔡光龙表示，公司的目标不仅是帮助人们抵御病菌，而是也把帮助弱势群体视为己任。
从公司的前身——清洁科技社会企业Spic & Span开始，他就一直致力于为前囚犯、年长者、体障者等提供清洁相关的就业机会。
此外，他也推出其他计划来改善人们的生活。例如，他研发了“自动喷洒”的清洁产品，帮助减少年长工人的负担及交通运行的碳足迹。由此，工人也有更多时间接受培训，获得技能提升。
目前，他也正与材料业者研究把抗菌剂融入原材料的可行性。
“每项新计划的推出都要能惠及社会。我萌生研发抗菌剂的想法，也是因为看到清洁工人的指纹因长年使用化学清洁剂受到损害。而恰好，这项产品就在2020年问世。”
必合的各种贡献受到认可，获颁“可持续影响力奖”的“影响力企业优秀奖（中小企业组别）”。
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【本文由大华银行呈献】