【可持续影响力奖】思健慈善机构：让精神病患自立也重拾自尊

影响力企业卓越奖（中小企业）

通过推动可持续发展计划和做法，企业和个人也能够对环境和社会产生显著的正面影响。

首届“可持续影响力奖”（Sustainability Impact Awards）的得奖企业各自体现了这项特点。该奖项由大华银行（UOB）和《商业时报》联手推出，以表彰本地在可持续发展方面发挥领导作用的个人和企业。

近年来，人们对精神疾病的认识提高了，但环绕精神疾病的刻板印象仍让雇主不愿聘请病患。

怡和集团（Jardine Matheson）注意到精神病患群体的就业困境，早在2011年就成立思健慈善机构（MINDSET Care Limited）。该机构秉持“让康复中的精神病患自食其力，有助他们重拾自尊”的信念，在集团内外推动相关计划，致力于让职场更包容精神病患群体。

兼任怡和集团可持续发展官等职务的思健首席执行官陈英雄表示，公司推出 “回返职场”计划，鼓励旗下公司接受挑战、开放更多职位给这一群体，也鼓励合作伙伴这么做。

2016年，思建机构也创办设有模拟养老院、酒店和餐饮场所的培训中心思健培训中心，为受益群体提供就业培训。两项计划共创造了超过700份工作。

除了有助减轻人手问题，雇用精神病患也有助打造更具同理心的工作环境。陈英雄直言，慈善事业的回报不高，但“当我们看到努力所带来的影响力时，就会明白金钱不是成功的唯一指标。”

思健机构从多方面提高人们对心理健康问题的认识，帮助康复者重新融入职场和社区的努力获得“可持续影响力奖””的认可，在中小企业组别获颁“影响力企业卓越奖”。

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【本文由大华银行呈献】