【可持续影响力奖】Kaer：付费冷气服务助节能减碳

影响力企业卓越奖（中小企业）

通过推动可持续发展计划和做法，企业和个人也能够对环境和社会产生显著的正面影响。

首届“可持续影响力奖”（Sustainability Impact Awards）的得奖企业各自体现了这项特点。该奖项由大华银行（UOB）和《商业时报》联手推出，以表彰本地在可持续发展方面发挥领导作用的个人和企业。

从销售冷气机，转型至提供以量收费的冷气服务，本地企业Kaer首开先例，引领冷气业走向节能减碳。

Kaer董事大卫麦克内斯（David Mackerness）表示，很多客户买了冷气系统，但不一定懂得以节能的方式操作。

Kaer于是改变运营模式，让客户无需花钱购买设备，就能享有由公司负责设计、安装、操作和维修的冷气系统。

Kaer在本地商场的冷却系统。（图/Kaer提供）

这套冷气即服务模式（Air-Con as a Service）的独特之处，是通过监控系统收集有关大楼内部环境的数据，传送到人工智能平台，进行自动实时优化，计算出能同时实现最节能和最高效的用电模式，尽可能降低能源消耗和节省营运成本。

自2013年推出以来，Kaer已为新加坡的24栋、印度的三栋和马来西亚的一栋大楼装置了这套系统。此外，耗电量中的可再生能源占比在过去三年从零增加到了7%，而公司接下来也将着重发展再生能源。

该公司的努力，使得它获颁“可持续影响力奖”中小企业组别的“影响力企业卓越奖”。

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【本文由大华银行呈献】