【可持续影响力奖】星星厨房：为弱势群体提供安全就业场所

年度影响力企业奖（中小企业）

通过推动可持续发展计划和做法，企业和个人也能够对环境和社会产生显著的正面影响。

首届“可持续影响力奖”（Sustainability Impact Awards）的得奖企业各自体现了这项特点。该奖项由大华银行（UOB）和《商业时报》联手推出，以表彰本地在可持续发展方面发挥领导作用的个人和企业。

成立仅三年，社会企业星星厨房（The Social Kitchen）以醒目的“TSK“标志入驻全岛12家餐厅和咖啡馆，为弱势群体提供良好的培训和就业机会。

星星厨房员工正在准备食物。（图/星星厨房提供）

公司计划在未来成为本地弱势群体的最大雇主，先在新加坡扎根，再扩展到整个东南亚以及大中华地区。

星星厨房凭着社区工作、通过培训和就业机会赋能弱势群体，荣获首届“可持续影响力奖”的“年度影响力企业奖”（中小企业组别）。

公众和企业可购买由TSK员工包装的便当赠送给有需要的群体。 在截至今年6月的一年内，该计划筹集8万元，为有需要的群体提供大约8000份膳食。

星星厨房董事李瑞卿表示：“我们的卖点是当他们与我们合作时，他们所花的钱与在其他地方所花的钱相同，而影响力却放大三倍。 我们赚取少量利润，为弱势群体创造就业机会。”

目前正进行初步谈判的合作项目会在印度尼西亚，菲律宾和中国展开，公司担任顾问，通过和当地人合作可确保营运模式有效进行。

公司自2020年疫情高峰期成立以来，已经和50多家公司合作，包括联合利华和Traveloka。公司目前只能提供在职培训，未来有计划扩展培训机会，以实现在本地开设50间餐厅，聘请500名弱势者的目标。

李瑞卿说：“我们希望打造一个安全的场所，在这里他们不会被嘲笑或责骂，在这里他们可以按照自己的步伐接受训练。

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【本文由大华银行呈献】