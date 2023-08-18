【可持续影响力奖】新电信：建立数码化包容社区 扶弱赋能 提升社会

年度影响力企业奖（大型企业）

通过推动可持续发展计划和做法，企业和个人也能够对环境和社会产生显著的正面影响。

首届“可持续影响力奖”（Sustainability Impact Awards）的得奖企业各自体现了这项特点。该奖项由大华银行（UOB）和《商业时报》联手推出，以表彰本地在可持续发展方面发挥领导作用的个人和企业。

以创新精神解决社会和环境问题，新电信集团（Singtel）从多方面减碳和节能，希望比原定目标提早五年，即2045年达到净零排放的目标。

此外，公司多年来以各种计划赋能予不同弱势群体，让他们融入社会和纳入数码化版图。

新电信在大华银行和《商业时报》和携手推出的首届“可持续影响力奖”，荣获大型企业组别的“年度影响力企业奖”。

在今年6月份的持续发展报告中，集团宣布提前五年，即在2045年实现净零排放目标。集团为此更新它按照科学基础为2030年设下的目标，与《巴黎协定》将温度上升幅度控制在1.5摄氏度以内的目标保持一致。

总裁袁坤满说，为实现目标，集团将减少能源使用、提高能源效率和增加由可再生能源支持的电力消耗占比。

例如，集团已经在澳大利亚停用老旧的3G基础设施，促使电力消耗减少13％。公司也把电信设备升级，以提高能源效率和减少电力消耗。新电信的5G网络可启动休眠功能，让35亿赫兹的波段在每晚网络维护时关闭。

为减少温室气体排放，集团也把它在新加坡和澳洲的车队转为电动；目前，电动汽车占新加坡车队的三成。新电信至今在本地四个地点装置太阳能电池板，以产生1.38兆瓦的峰值功率。

袁坤满说：“我们关注的一个重要领域是数码化赋能和包容性。 这是因为随着科技的普遍化，我们意识到一些群体有可能会落在后头，被数码化进程排除在外。”

疫情期间发起的“新电信乐龄数码计划”招募包括800名新电信员工在内的义工，培训7000多名年长者使用智能手机。公司职员在上个财政年度贡献的志愿工作时长达到两万个小时。

新电信员工担任义工，教导年长者使用智能手机。（图/新电信提供）

去年启动的“捐赠数据流量”计划成绩斐然，多达3万6000名客户捐赠了超过150万千兆字节的数据给年长者。

公司自2002年通过旗舰慈善计划“新电信爱心联系慈善专款”筹集超过5400万元，每年帮助3000名特需学生接受教育，融入社会。

“我们关注的一个重要领域是数码化赋能和包容性。 这是因为随着科技的普遍化，我们意识到一些群体有可能会落在后头，被数码化进程排除在外。” ——新电信集团总裁袁坤满

自2014年以来，新电信与新加坡协助残障人自立局（SG Enable）培训超过84万残障者掌握数码及就业技能。

公司自2016年耗资500万元支持80多家社会影响力起步公司；例如通过与起步公司Engineering Good合作，翻新公众捐赠的笔记本、电脑和手机，并捐给年长者和低收入家庭。

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【本文由大华银行呈献】