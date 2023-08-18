【可持续影响力奖】蔡旭贤：拯救蜜蜂 减热岛效应

影响力领袖优秀奖（个人）

通过推动可持续发展计划和做法，企业和个人也能够对环境和社会产生显著的正面影响。

首届“可持续影响力奖”（Sustainability Impact Awards）的得奖企业各自体现了这项特点。该奖项由大华银行（UOB）和《商业时报》联手推出，以表彰本地在可持续发展方面发挥领导作用的个人和企业。

天下（The Sundowner）养蜂农场创办人蔡旭贤（39岁）原本经营园景公司，在2020年偶然情况下投身拯救蜜蜂的工作。

他在实乞纳店屋屋顶自学如何养蜂、护峰和救峰，然后开放让公众近距离观察蜜蜂。

屋顶只能够容纳最多30人，无法接待来自企业的更多访客，蔡旭贤因此正在物色更大的活动空间。

成立三年来，拯救蜂群的任务次数逐年增加，至今已拯救200多个蜂群，等于100万个传粉蜜蜂。

蜜蜂不是害虫而是传播花粉的媒介，在新加坡尤其重要；它们有助于增加绿化和植被，减少城市热岛效应。

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【本文由大华银行呈献】