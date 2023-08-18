【可持续影响力奖】黄鼎轩：开发应用减少食物浪费

年度影响力领袖奖（个人）

通过推动可持续发展计划和做法，企业和个人也能够对环境和社会产生显著的正面影响。

首届“可持续影响力奖”（Sustainability Impact Awards）的得奖企业各自体现了这项特点。该奖项由大华银行（UOB）和《商业时报》联手推出，以表彰本地在可持续发展方面发挥领导作用的个人和企业。

2016年，还是法学院学生的黄鼎轩（34岁）联合创办treatsure，为减少食物浪费开发能预订酒店和商店特价食物的应用。

两年前，黄鼎轩向多名大学教务长提议开课讲“可持续发展法”，结果获得受委为耶鲁－国大学院和新加坡管理大学法学院的兼职讲师，结合了自己七年的实际经验讲授该门课。

公司应用平台迄今节省了五万吨食物，参与国人多达八万人。

两年前，公司在丹戎巴葛广场设立概念店，作为展开公共教育、举办活动和售卖特价商品的中心。

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【本文由大华银行呈献】