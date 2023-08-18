【可持续影响力奖】Engie：可持续发展是唯一可行之道

影响力企业卓越奖（大型企业）

通过推动可持续发展计划和做法，企业和个人也能够对环境和社会产生显著的正面影响。

首届“可持续影响力奖”（Sustainability Impact Awards）的得奖企业各自体现了这项特点。该奖项由大华银行（UOB）和《商业时报》联手推出，以表彰本地在可持续发展方面发挥领导作用的个人和企业。

原本仰赖传统能源开发的公用事业公司Engie在2015年巴黎协定后觉悟到，无论为地球或公司，转向可持续能源发展都是唯一可行之道。

Engie毅然设定减碳目标，计划在2045年为整个价值链取得碳中和。为达目标，Engie跨出的第一步是，不再开设新发煤矿场。过去五年，它已将全球燃煤电厂产能从7千兆瓦减少到2.5千兆瓦。

Engie已经完全结束在东南亚的煤电厂业务，取而代之的是高能源效益项目。在这一区域，Engie为客户提供从大型可再生能源到低碳基础设施的各种高效能源解决方案，例如区域供冷系统、电动汽车充电和场内太阳能。

Engie东南亚首席执行官托马斯鲍德罗（Thomas Baudlot）说：“对我们而言，重点是如何应对（市场）需求，如何建立合作关系，以尽快扩大部署或解决方案的规模。”

在本地，Engie与合作伙伴携手为榜鹅数码园区建设区域冷却系统，并在全岛安装电车充电站。它也正与本地德士业者康福德高探讨为车队开发太阳再生能源方案的可行性。

Engie东南亚在可持续项目的工作，以及为东南亚国家提供可持续且具成本效益方案的努力，让它获得“可持续影响力奖”下大型企业组别的“影响力企业卓越奖”。

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【本文由大华银行呈献】