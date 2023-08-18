【可持续影响力奖】城市发展：引领业界朝净零迈进

影响力企业卓越奖（大型企业）
通过推动可持续发展计划和做法，企业和个人也能够对环境和社会产生显著的正面影响。
首届“可持续影响力奖”（Sustainability Impact Awards）的得奖企业各自体现了这项特点。该奖项由大华银行（UOB）和《商业时报》联手推出，以表彰本地在可持续发展方面发挥领导作用的个人和企业。
在本地首座绿色概念购物中心——城市广场（City Square Mall）的顶楼，坐落着一间看似平平无奇的长方形小房子。
不说不知，这座占地4300平方英尺的建筑，正是可持续发展学院（Singapore Sustainability Academy）的所在。
屋如其名，它的建材超过80%来自可持续资源。其次，它的屋顶装有面积总和为3200平方英尺的太阳能板，每年平均可产生六万千瓦时的电能。
这不仅能满足建筑本身的年均用电量，还能把电能传输给城市广场购物中心使用。
更重要的是，它为环保和永续发展相关活动提供了培训和交流的空间。2017年6月正式开幕至今，已有超过780场可持续发展相关的活动在那里举行，参与者超过2万7000人。只要活动是与“联合国可持续发展目标”下17个目标中任何一个或多个相关，就能够在此免费举办。
开发此项目的城市发展（CDL），在引领业界朝向净零排放的努力有目共睹，因此获颁“可持续影响力奖”大型企业组-类别的“影响力企业卓越奖”。
为绿色希望制造空间
城市发展首席可持续发展官晏洁慧表示，集团一直致力于为利益相关者建立更大的生态系统，彰显可持续发展的正面影响力和改变。可持续发展学院的成立，显示出集团为气候变化和可持续发展方面做出积极贡献。
“作为房地产发展商，我们的优势是能够腾出实体空间来支持各种有价值的想法。长期下来，我们已建立起一个提倡绿色和良好实践可持续发展的社区。”
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【本文由大华银行呈献】