【可持续影响力奖】凯德集团：推动绿色科技浪潮

影响力企业卓越奖（大型企业）

通过推动可持续发展计划和做法，企业和个人也能够对环境和社会产生显著的正面影响。

首届“可持续影响力奖”（Sustainability Impact Awards）的得奖企业各自体现了这项特点。该奖项由大华银行（UOB）和《商业时报》联手推出，以表彰本地在可持续发展方面发挥领导作用的个人和企业。

凯德集团（CapitaLand Group）在2020年推出可持续发展X挑战赛（CapitaLand Sustainability X Challenge），鼓励绿色科技起步公司进行创新，为建筑环境的可持续发展铺平道路。

这项常年挑战至今共接获全球超过1000份方案，已有20个方案成为凯德集团于本地、中国、印度、泰国和美国的房地产的试点项目。

这项计划，以及集团在鼓励社群、伙伴和员工试行可持续项目方面的努力，让它获得首届“可持续影响力奖”下大型企业组别的“影响力企业卓越奖”。

在本地，集团旗下商业大厦Aperia采用了由奥地利团队研发的新一代生物能源节水棒WS-Stick。该科技把空气中的水汽疏导到土壤，为建筑节省三分之一的灌溉用水。

另一项试点项目是在物流大厦罗技（LogisTech）落实的日本的专利科技，透过瓷石发放红外线形成过滤网。罗技在为两台空气处理机组配备50张节能网后，风机用电削减了51%，冷却负荷也减少了16%。

凯德投资公司首席可持续发展官维纳姆拉（Vinamra Srivastava）说，除了得奖方案外，其他方案只要是“有意义”，符合凯德集团对于影响力、可扩展性和创新方面的要求，都有机会获集团采用。

此外，集团也在2021年设立基金，承诺在五年内投入5000万元，鼓励旗下员工积极创新。基金创立以来，已有44个项目获选进一步开发或试行，其中半数属可持续项目。

维纳姆拉相信，凯德集团作为业界领袖，在采用可持续发展做法和解决方案方面肩负重大责任。他也乐见集团跨单位职员提升对可持续发展的意识，并把可持续与否作为首要营运考虑。

“我们的投资者也赞赏这一点，因为这里是...付诸行动的地方。”

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【本文由大华银行呈献】