“可持续影响力奖”得主 发挥深远影响 带动社会变革

参加首届“可持续影响力奖”提名的企业比预期多出许多，包括本土企业、总部设在本地的跨国公司以及非营利组织和慈善机构。

这些企业来自各行各业，有房地产、交通、酒店、制造业、供应、商品、能源、物流、科技、零售和咨询等行业。中小企业组别的提名最多。

通过推动可持续发展计划和做法，企业和个人也能够对环境和社会产生显著的正面影响。

首届“可持续影响力奖”（Sustainability Impact Awards）的得奖企业各自体现了这项特点。该奖项由大华银行（UOB）和《商业时报》联手推出，以表彰本地在可持续发展方面发挥领导作用的个人和企业。

首届“可持续影响力奖”是由大华银行（UOB）和《商业时报》联手推出。

共八家企业和两人脱颖而出，包括新电信（Singtel）、凯德集团（CapitaLand Group）和城市发展（City Developments）。

《商业时报》总编辑陈慧芬说，参加奖项提名的企业比预期多出许多，包括本土企业、总部设在本地的跨国公司以及非营利组织和慈善机构。

它们来自各行各业，有房地产、交通、酒店、制造业、供应、商品、能源、物流、科技、零售和咨询等行业。中小企业（SME）组别的提名最多，慈善机构和社会企业都属于这个组别。

大华银行集团企业银行董事总经理兼主管梁永祈说：“当今世界面对的环境和社会挑战的规模之大，需要大量的资本投入、科技创新和系统变革来应对。

“那些懂得如何通过应对这些挑战并转变业务模式来创造影响力的企业，将既能成功取得利润，也能够保护地球。”

与利益相关者沟通协作



大华银行集团商业银行服务主管连文辉说，公司需要协助内部和外部利益相关者了解哪些可持续发展相关课题对它们的业务影响最大，以及应该把战略和努力集中在哪些方面。

通过与利益相关者的沟通协作，公司能够更好地往正确方向和以恰当的速度做出转变，同时对生态系统发挥影响。

在大型企业组别中，新电信凭着以数码化、创新、能力建设和慈善项目提升社区水平的努力获得“年度影响力企业奖”（Impact Enterprise of the Year ）。

凯德集团、城市发展和Engie则获得大型企业组别“影响力企业卓越奖” （Impact Enterprise Excellence Awards）。

在中小企业组别中，星星厨房（The Social Kitchen）获得“年度影响力企业奖”，而Kaer、思健慈善机构（MINDSET Care Limited）和必合（Speco）则获得“影响力企业卓越奖”。

个人组别中，可持续科技起步公司treatsure联合创办人兼总裁黄鼎轩获颁“年度影响力领袖奖”（Impact Leader of the Year）。他一直在本地倡导减少食物浪费，并提高人们对食物可持续问题的认识。

城市农场The Sundowner创办人蔡旭贤通过举办教育活动和援救蜜蜂来支持新加坡的蜜蜂行业，获得个人组别优秀奖。

新加坡国立大学商学院的治理与永续发展研究所（CGS）为该奖项制定评估框架。该研究所所长卢耀群教授说，不同组别的得奖者不仅注重致力于可持续发展，也专注于发挥影响力。

他表示，在大型企业组别中，得奖企业在环境和社会各个关键方面的影响力都更广泛和更深远。

在中小企业组别中，影响力主要集中在一些环境和社会的重要领域。个人组别的得奖者则在环境和社会的一些独特的领域取得了显著的成功。

【本文由大华银行呈献】