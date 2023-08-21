花旗：亚洲家办客户两年增40% 新加坡获益颇大

在亚洲财富增长的背景下，花旗在亚洲的家族理财办公室客户过去两年多以双位数的速度增长。

花旗私人银行南亚区主席兼主管李龙年星期一（8月21日）在记者会上分享了私人银行业务近年来的表现。截至去年10月的两年中，花旗在亚洲的家办客户增长约40%。

李龙年在回答媒体提问时说，新加坡从区域家办增长中获益颇大。他表示，花旗计划今年把慈善领域的解决方案带入新加坡市场。

他说，花旗大约一年半前设立了家办咨询小组，起初和法律及会计专业人士合作帮助客户设立家办，并获得新加坡金融管理局的批准，但之后客户继续寻求咨询。他们主要考虑如何配置资金和回馈社会，但许多外国客户并不知道如何在新加坡进行慈善活动，因此花旗和当局以及慈善机构合作。

去年亚洲增添逾350名新客户创新高

李龙年也透露，去年花旗私人银行在亚洲增添超过350名新客户，是历来新高。

整体而言，花旗亚洲今年第一季营收环比增长20%。同比来看，私人银行的新增客户增加一倍，贵宾理财（Citigold）和花旗私人客户（Citigold Private Client）的新增客户增加68%。

第二季的营收增长4%，主要来自银行和保险营收。

今年上半年，花旗在亚洲的新客户同比增加36%，上半年增添了1万5000多名新客户。

谈到接下来的展望，花旗环球财富亚洲区主管伍燕仪说：“财富业务具有周期性，第二季传统上比较缓慢。”

她预计，第三季业务会有所回弹，不过她也指出市场仍面对一些风险，例如利率并没有在第三季出现下滑的迹象，个别国家和地区仍面对挑战。

花旗银行7月推出ULTIMA万事达信用卡，瞄准在亚洲的私人银行客户，包括香港和新加坡这两个财富管理中心。

新加坡方面，花旗银行新加坡总裁卡尼（Brendan Carney）透露，花旗新加坡的信用卡开销今年上半年比2019年同期增加42%，富裕客户的信用卡开支更是增长56%，客户在旅游相关领域如机票、酒店、餐饮和零售方面开销更多。

花旗2021年4月宣布通过新加坡、香港、伦敦和阿联酋这四个全球财富中心，加强亚洲、欧洲、中东及非洲的全球消费银行业务。

花旗在乌节路设立的全球最大财富中心于2020年12月开幕，占地3万平方英尺，共有四层楼高，设30多个会客室，以及灵活办公和活动空间。卡尼表示，接下来12个月花旗会在新加坡再增添两个业务中心。