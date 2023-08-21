调查：近七成本地消费者预期未来12个月经济下滑

一项最新调查显示，近七成受访的新加坡消费者预期未来12个月的经济会下滑，通货膨胀上升是他们的最大担忧。

这是大华银行星期一（8月21日）发布的“亚细安消费者情绪调查”（ASEAN Consumer Sentiment Study）结果。

这项调查在今年6月进行，线上访问了3400名来自新加坡、印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南这五个亚细安国家的消费者，其中1000名是新加坡消费者。

调查显示，68％的本地消费者预期下来六到12个月的经济会下滑。

71％的受访者表示担心通胀上升的问题，64％则对家庭开支增加的情况感到担忧，59％担心能否实现长期的财务承诺。

因通胀高涨的问题，本地消费者担心他们的财务状况，有没有能力储蓄是他们最操心的事（42％）。37％的消费者担心他们能否提前规划退休，31％则为能否支付自己和家人的必需品开销而发愁。

26％本地人今年增开支预算 高去年六个百分点

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰在讨论会上说，消费者情绪有点悲观并不意外，尤其是在面对物价上涨、通胀压力，以及自冠病疫情以来成本和支出增加的情况。这些都是每名消费者在过去几个月或过去一年最担忧的事。

总体而言，她认为下半年或今年的通胀可能会稍微放缓，希望消费者情绪能转为谨慎乐观。

开销方面，26％的本地消费者表示今年有增加开支预算，比去年多出六个百分点。水电费（43％）、家庭杂货（34％）和日常通勤（32％）是消费者增加最多的三大开支。

陈光钰提醒，消费者在管理开支时，不应忽略自己的长期财务目标或财富规划目标。“无论面对什么样的外部因素，生活费还是住房开支上升等，我认为消费者在调整预算时没有忽略长期财务目标至关重要。”

四分三本地人今年储蓄更多或持平

根据调查，近四分之三的新加坡消费者今年储蓄更多，或保持与前一年相同的积蓄水平。48％的Z世代（18岁至24岁）表示他们今年能够存更多钱，比去年增加四个百分点。

至于投资，24％的新加坡消费者今年会投入更多资金来进行投资。当中，Z世代（28％）和Y世代（24岁至40岁，30％）预留更多资金作为投资来增加他们的财富。

较年轻世代更愿意分享财务数据

另一方面，超过半数的新加坡消费者愿意分享他们的财务数据，整合到一个平台上。其中，较年轻的消费者——Z世代（53％）和Y世代（66％）更愿意分享财务数据。

45％消费者希望银行能提供个性化的购物优惠。最受欢迎的个性化优惠类别是购物和食品，其次是送餐与堂食、保健，以及交通与通勤。