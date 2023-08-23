旅店置业支付2460万元给两家与王明星有关公司

旅店置业（Hotel Properties Limited）预付2460万元给两家与集团执行董事王明星有关的联合掌控公司。

其中，集团支付1820万元给Great Western Enterprises。正在接受贪污调查局调查的集团执行董事王明星，以及集团董事符国正（译音，David Fu Kuo Chen）在这家公司各持有15%的实益拥有权（beneficial interest）。符国正是王明星的妻舅。

另外，集团支付640万元给HPL Dolomites（英国） ，王明星在这家公司持有20%的实益拥有权。

旅店置业星期二（8月22日）晚上针对新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）要求集团提供这几项交易的细节时，透露上述信息。这些交易在截至6月底的本财年上半年进行。

集团的交易之所以引起注意，是因为集团早前披露，来自旗下联营公司和联合掌控公司的到期付款额，从去年12月底时的4910万元增至今年6月底时的5650万元。

旗下公司非流动资产增加 集团：源自营运收入

与此同时，这些联营公司和联合掌控公司的非流动资产从去年12月底时的9亿1270万元，增至今年6月底时的9亿5660万元。迄今为止，集团只是把这些变化归咎于在这期间进行的投资，包括股权出资，以及给与董事成员有关的联营公司和联合掌控公司的预付款项。

旅店置业星期三（8月23日）傍晚发布文告澄清，所有合资伙伴，包括王明星，都按各自持股比例出资。

另一方面，新交所监管公司对列为“其他营运收入”的部分提出疑问，因为这笔收入从去年上半年的280万元大增逾600%至今年上半年的2070万元。集团解释说，这是因为从脱售物业，厂房及设备中获取1610万元的净收益。

集团指出，在8月11日发布的宣布中已披露其他收入来源，包括股息收入、利息收入和净外汇收益等。至于列为“其他”的一笔130万元的收入，集团没有进一步提供细节。

交通部长易华仁和地产业大亨王明星于7月11日被贪污调查局逮捕，两人正在接受调查，目前保释在外。