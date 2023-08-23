我国7月核心通胀率进一步降至3.8%

由于食品价格涨幅缩小以及电费和燃气费下跌，我国通胀势头进一步放缓，7月份核心通货膨胀率下滑至3.8%，是连续三个月下降。

根据新加坡金融管理局和贸工部星期三（8月23日）发布的最新消费价格指数（CPI）报告，核心通胀率从6月的4.2％，下降至7月的3.8％。这是自去年5月以来的最低水平，当时的核心通胀率为3.6％。核心通胀不包括私人交通和住宿费用。

包括私人交通和住宿费用在内，7月整体通胀率为4.1％，较6月的4.5％有所放缓，同样是连续三个月下降。这是自去年1月以来的最低水平，当时的整体通胀率为4％。

环比方面，7月整体物价下跌0.2％，不包括私人交通和住宿费用的核心物价则上扬0.2％。

全球供应链紧张缓和 促使进口商品价比去年同期低

金管局和贸工部在文告中指出，全球供应链紧张情况已缓和，以及能源和食品价格依旧低于一年前的水平，加上我国主要贸易伙伴的通胀趋缓，促使进口商品的价格继续比去年同期低。

由于进口成本比一年前低，以及本地劳动力市场当前的紧缩情况得到缓解，核心通胀预计将在接下来几个月进一步放缓。

我国今年整体通胀率的预测为4.5％至5.5％；核心通胀率则介于3.5％至4.5％。

新加坡兴业银行高级经济师颜圣充说，我国通胀势头预计在下半年进一步放缓，但不排除第三季物价可能居高不下。这是因为包括亚细安在内的全球经济动态改善，可能为强劲需求提供支撑。

此外，受厄尔尼诺天气影响，农产品价格在未来几个月有可能更高。俄罗斯和石油输出国组织（OPEC）近期削减石油供应的举措，则可能继续支撑能源价格。

7月通胀数据显示，私人交通费用增幅从6月的5.8％，缩小至7月的4.8％，主要是汽车价格涨幅放缓。由于即食品和非熟食价格涨幅放缓，食品通胀从5.9％跌至5.3％。电费和燃气费通胀从3.1％转为负1.6％。

服务通胀持平于3.6%，因为门诊服务价格涨幅缩小和机票价格下跌，被度假费用增幅更大所抵消。

与此同时，服饰与鞋子价格涨幅更小，促使零售及其他商品通胀从2.7％微降至2.6％。服务与杂费上涨，使住宿通胀从4.5％增至4.6％。

星展银行经济师蔡汉廷认为，虽然通胀率仍然高于疫情前的平均水平，但至少物价压力正在放缓中，通胀情况也不比去年的严重。由于7月的核心数据符合金管局年底的预测范围，预料金管局会在10月会议中维持目前的货币政策。

华侨银行首席经济师林秀心指出，尽管今年整体通胀率预料比去年的6.1%低，但相较于去年的4.1%，今年的核心通胀率依旧居高不下。她认为，金管局不会急于在10月放缓货币政策，而是会采取观望态度。