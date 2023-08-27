国际学生回流 宿舍水涨价高

疫情期间，由于国际学生人数下降，本地学生宿舍业者的生意显得尤为惨淡。如今疫情的阴霾逐渐散去，学生宿舍这个小众市场是否已经走出“寒冬”，迎来“春天”呢？。本期《楼市乾坤》带你一探究竟，了解疫情后的学生宿舍市场有何变化。

自冠病疫情限制措施放宽以来，从海外到新加坡求学的学生逐渐开始回流。另外，由于本地私宅和组屋租金不断创写新高，能够提供全方位服务的学生宿舍行业现已走出“寒冬”，迎来“春天”。

位于马里士他路上的Milchel学生宿舍创建于1997年，目前提供37个房间，共招收80名学生租户。Milchel的创办人杨秀慧（51岁）在接受《联合早报》采访时说，疫情期间每一阶段都有学生毕业，却没有新的学生进来，所以当时他们的学生人数不断递减，最困难时期仅剩下20多名学生。不过，现在的生意已恢复到疫情前水平的八成左右。

位于马里士他路上的Milchel学生宿舍创建于1997年，目前提供37个房间，共招收80名学生租户。图为宿舍楼外观。（受访者提供）

国际生人数恢复疫前水平

在去年疫情限制措施逐步取消后，国际学生慢慢回流。根据新加坡教育部提供给《联合早报》的最新数据来看，截至今年6月底，新加坡约有7万3200名国际学生，这已经与疫情前水平相当。2019年11月时，国际学生人数约为7万4900名。

据杨秀惠观察，第一波回流的是大学生群体。为适应市场变化，她便将原来可住三四位低龄学生的几间宿舍改成了双人间，以满足大学生更高的居住环境要求。

Milchel学生宿舍的生意现已恢复到疫情前的八成，图为宿舍双人间。（受访者提供）

此前，Milchel学生宿舍中大学生占比仅20％左右，其余均为18岁以下的中低龄学生。在疫情后，大学生占比达到近40％。

杨秀慧认为，一般而言，较独立的大学生会更愿意自己出去租房，但现在房租节节攀升，能够提供打扫、洗衣等服务的学生宿舍就显得性价比颇高。

根据Milchel的官网所列出的价格来看，适合大学生的双人间宿舍根据所提供的生活服务项目不同，价格一般在1450到1700元之间，单人间价格从1750到2000元不等；需要监护等服务的中低龄学生，收费则在1930到2130元之间。

目前，Milchel学生宿舍的价格较疫情前水平已高出15%到20％。不过，杨秀慧指出，由于通货膨胀高企，水电费等基础运营开支增加，涨价也只是为了覆盖上涨的成本部分，他们的盈利并未因此增长。

疫情期间，Milchel学生宿舍尽管获得政府援助措施，但面对固定开销走高，仍无法达到收支平衡，不得已将员工薪酬缩减20％至30％。但在去年底时，员工薪酬就已恢复过来。杨秀慧透露，等到业务再进一步复苏时，会调整员工薪酬。

研究：少于一成学生 因疫情取消留学计划

世界高等教育研究机构QS在2021年末发布的《疫情如何影响全球留学生》报告中曾指出，超过半数的学生表明只是会推迟留学计划或更改留学国家，而确定取消留学计划的人数占总人数比率不到一成。中国留学生决定放弃留学的仅有4%。这说明疫情并没有动摇大多数学生的留学想法。

所谓“春江水暖鸭先知”，不少投资者早已入局学生宿舍市场，希望在这个在疫情后颇具复苏潜力的市场中分得一块蛋糕。去年11月时，位于直落古楼罗弄J（Lorong J Telok Kurau）的一处租约为103年、土地面积达10万4469平方英尺的房地产项目被匿名买家以4000万高价买下，这一价格比最初的投标指示价高出33％。该项目正在翻新，并将被改造成一个拥有430个床位的“高级学生宿舍”。本地共享住宿业者The Assembly Place被指定为运营商。

这项目原是拥有120间客房的学生宿舍，去年10月招标结束时，共收到超过15份标书。

本地酒店及物业管理公司MJIC今年第二季于荷兰村开设Assemblage学生宿舍，有37个房间，开业不足三个月，已招收到45名学生。（受访者提供）

本地酒店及物业管理公司MJIC也在今年第二季度于荷兰村开办了Assemblage学生宿舍，有37个房间，开业不足三个月招收到45名学生。

本地市场有限 学生宿舍业竞争激烈

不过在本地，学生宿舍算是相对小众的市场，有些业者租用服务公寓经营宿舍，有些则租用有地私宅，包括半独立洋房和排屋。主要的几家学生宿舍业者包括yo:HA，胜捷企业（Centurion）经营的dwell Selegie，以及Homestead Halls等。其中，yo:HA提供多达2000张床位，为本地规模最大的学生宿舍业者。

本地学生宿舍业者多为私企运营，而大型公司如丰树产业集团（Mapletree Investments）和雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）等主要深耕海外学生宿舍市场。数据显示，2021年时来自新加坡的学生宿舍投资额就已达7亿6200万美元（约10亿3000万新元），占新加坡投资者在海外投资总额约2％。

分析：公共交通便利 学生可住较远低价区

PropertyGuru数据科技房地产智能部主管李乃佳博士认为，与英国、澳大利亚和美国市场相比，投资者对本地学生宿舍市场兴趣较低，这主要是因为国内学生需求较低，以及本地便利的公共交通条件让租房者可以住在离校园较远的低价地区。

新加坡土地管理局回答《联合早报》询问时说，本地目前仅有11栋国有建筑出租给学生宿舍业者。

国际贸易协会的数据显示，新加坡大多数国际学生来自马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南、中国、印度和韩国，年龄大多在13岁至23岁之间。Assemblage学生宿舍的运营经理林俊杰告诉《联合早报》，目前他们的学生宿舍中有一半是中国学生。

The Assembly Place公司创始人兼总裁林英劼说，今年初中国取消旅行限制后，新加坡的国际学生人数今年预计会增加。另外，中国政府限制私立学校教授外国课程等措施，将促使越来越多中国父母将孩子送到海外接受教育，而新加坡向来是中国父母眼中的热门目的地之一。

他说：“如今，家长们也更关注孩子在海外留学期间的住宿条件。除了地理位置，其他重要的考虑因素还有安全、隐私、舒适和卫生。”

The Assembly Place运营的第一家学生宿舍早已于2022年11月开业，设立186个床位，这间学生宿舍目前已全部住满。

业者要涨租金面临压力

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣接受早报采访市指出，在通胀高企下，学生宿舍业者不得不涨价，以覆盖成本涨幅，但学生宿舍的价格本就比自己在外租房要贵，所以他们首先面临涨价的压力。另外，接下来将有大量组屋完工，租金现在也出现到顶迹象。因此，学生宿舍业者其实仍面临激烈竞争。

来自中国山东的赵思诺（16岁）是家中幼女，在今年7月才刚刚独自来到南洋艺术学院求学。她目前所住的学生宿舍由运营商租用多套私宅打造而成，因此租金较高，单人普通间费用每月达2800元。根据Property Guru的数据，同一私宅项目的主人房月租为2500元。赵思诺说，考虑到费用原因，在住满一年的合同期后，她可能不会续约。

赵思诺目前所住的学生宿舍由运营商租用多套私宅打造而成，因此租金较高，她居住的单人普通间每月费用为2800元。（受访者提供）

林俊杰透露，目前在Assemblage学生宿舍入住的学生年龄相对其他学生宿舍的都偏大一点，基本在18岁到26岁之间。对于这些第一次来新加坡求学、独立能力又较强的稍年长一点的学生来说，学生宿舍往往是中短期选择，大多数学生会在更熟悉本地环境后自己出去租房。

杨秀慧说，低龄学生在学生宿舍的租期一般较大学生要长，这主要是由于低龄学生有更强的依赖心理，而学生宿舍能提供一种“家”的归属感。在Milchel学生宿舍居住最久的一名学生甚至已经住了超过10年。

本地严令禁止短租，根据市区重建局的规定，组屋最短租期需满六个月，而私宅最短租期为三个月。林俊杰指出，即便租期在政策上有一定灵活性，现实中能够短租的房屋并不好找，多数屋主仍倾向于签署一年甚至两年的合约，而有些学生在新加坡求学时间较短，可能只是参加几个月的培训课程，因此，学生宿舍作为一种可短住的住宿类型，正好迎合了这一部分学生群体的需要。