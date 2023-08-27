经济师：招聘加薪料趋谨慎 个人可支配收入增长或放缓

政府发放生活费特别补助（Cost-of-Living Special Payment），带动我国第二季个人可支配收入增长加速。经济师认为，全球经济局势不明朗，企业对招聘和加薪将更加谨慎，未来几个季度的个人可支配收入增长可能放缓。

与此同时，尽管个人可支配收入增长加速，个人储蓄的增长速度更快。第二季个人储蓄同比增加16.5％，比第一季的1％，显著高出许多。

而私人消费支出增长则连续五个季度放缓。第二季私人消费支出同比增长6.9％，增幅明显低于第一季的13.6％，这也是2021年第二季以来最慢的增速。

根据统计局网站公布的数据，个人可支配收入（personal disposable income）在第二季同比增长9.7％，增速较第一季的8.6％更快。

统计局指出，第二季增速加快，是因为政府发放了生活费特别补助，而雇员的薪资增长保持不变。个人可支配收入包括薪金、自雇收入、收到的房地产净收益等，扣除个人所得税后的收入。

财务规划公司Providend研究分析师林俊雄接受《联合早报》采访时指出，个人储蓄增幅扩大、私人消费支出增长放慢，可能是因为通货膨胀影响了消费者的情绪。

高通胀削弱消费者实际购买力

“虽然名义收入有所增加，但过去一年的高通胀可能削弱了消费者的实际购买力，促使他们减少消费。与此同时，利率在过去一年大幅上升，人们也可能因此减少消费、增加储蓄。”

林俊雄说，人们增加储蓄、减少消费，或许反映了谨慎的理财态度，但这对整体经济或将带来潜在的影响。

他也说，个人可支配收入过去一直在稳步增长，今后估计还会继续增长。然而，它的增长速度将取决于经济增长、财政和货币政策等诸多因素。

星展银行经济师蔡汉廷受访时指出，自2021年第三季以来，个人可支配收入的同比增长一直高于冠病大流行病前，即2017年至2019年的平均水平。

他认为，这样的稳步增长得益于大流行病后，劳动市场复苏带动了薪资增长。

“然而，个人可支配收入的增长速度在未来几个季度可能会放缓。放缓的原因可能是薪资增长幅度较小，因为在全球经济形势不明朗的情况下，企业会更在意成本和开支。”

经济重开带动消费大增动能已渐失

马来亚银行经济师李顺荣持相同看法。除了劳动市场复苏带动了薪资强劲增长，李顺荣受访时指出，政府去年为帮助家庭应付物价上涨而发放的补助也可能增加了个人可支配收入。

“然而，劳动市场正在放缓。由于全球经济局势不明朗，企业对招聘和加薪会更谨慎，这可能会抑制未来几个季度的个人可支配收入增长。不过，政府在8月份发放消费税补助券现金补助，估计能起到一定的缓冲作用。”

李顺荣也认为，经济重新开放带动私人消费支出大幅增长的动能已渐失，私人消费支出增长将趋于正常。劳动市场放缓，也可能进一步抑制消费增长。