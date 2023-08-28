颜金勇：确保对关键领域投资无损我国经济韧性和国安

我国须要加强新加坡作为一个值得信赖的商业枢纽地位，贸工部正在探讨新做法，确保对我国关键领域的投资不影响新加坡的经济韧性和国家安全。

贸工部长颜金勇星期一（8月28日）出席第15届“贸工部经济对话会”后对媒体说：“新加坡在全球经济中面临着重大挑战。面向未来，我们须要加强新加坡作为一个值得信赖的商业枢纽的地位，让企业放心投资。”

要做到这一点，颜金勇说，我国必须确保任何对我国关键领域的投资，不会影响新加坡的经济韧性和国家安全。“因此，贸工部正在探讨新的做法，以管理这些对我国重要实体的重大投资。”

颜金勇也说，国际上已有许多国家这么做。

贸工部接下来将向各个行业了解他们的看法，并与他们合作，尽可能减少对企业的业务和投资造成影响。

目前，除了少数行业，新加坡对外商投资的限制相对较少。广播和本地媒体对外资的直接投资有法律限制，电信、金融服务与银行的外来直接投资，必须向相关监管机构申请批准。

联合国确认至少37国 以国安为由对外来投资设限

近来，包括美国和德国在内的许多地方都在寻求限制外来投资，以保护国家资产和关键领域。

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院卓越国家安全研究中心主任洪正君接受《联合早报》访问时指出，联合国已确认至少有37个国家以国家安全为由，对外来投资进行限制。

“许多国家的政府意识到，一个关键领域的重要投资者可以通过控制该领域，施加政治或经济压力。鉴于当前的地缘政治局势，这种情况越来越令人担忧。”

洪正君说，美国、欧盟和英国等主要经济体都采取了一些共同行动，包括确认哪些是关键领域、建立统一的审查流程、咨询行业意见、协调各监管机构，并设定可调整的投资限制。

不同国家定义的关键领域可能不同，洪正君认为，我国网络安全法令着重保护11个关键领域的关键信息基础设施，其中包括金融、医疗保健、水、电力和电信等，都可以被视为是影响国家安全的重要领域。

经济师：政策涵盖范围设计和形式等 不能让外国投资者却步

新加坡国立大学李光耀公共政策学院实践型副教授何伟伦受访时也说，许多国家已有类似做法，例如中国的外商投资法对投资核电站和电影制作实施限制。

何伟伦指出，即使是荷兰、瑞士和爱尔兰等小型开放的经济体，也已经建立或正在考虑建立类似制度。

他说：“投资者可能须要花更多时间和精力进行尽职调查。他们在投资敏感企业或行业时可能会面临一些限制，如任命董事会成员或获取敏感信息。不过，如果法规考虑到投资者和企业的合理利益，那么对新加坡的投资估计不会产生不利影响，特别是许多国家也实行了某种形式的投资审查。”

华侨银行首席经济师林秀心认为，关键在于政策涵盖的范围、设计和形式等细节，不能让外国投资者却步。

林秀心受访时说：“基本上，你不希望扼杀或妨碍行业的发展。因此，明确的目标、范围、监管或奖励措施，以及执行方法都非常重要。”