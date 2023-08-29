《福布斯》亚太百家值得关注企业 本地20家企业上榜

我国今年有20家起步公司登上《福布斯亚洲》（Forbes Asia）的亚太区“100家值得关注企业”排行榜，不仅蝉联两年最多起步公司上榜，数目也比去年多一家。

《福布斯亚洲》星期二（8月29日）公布2023年上榜的公司，我国上榜的公司数目比去年的19家多一家。紧追在后的同样是香港，以15家企业上榜排第二，不过数量比去年少一家；中国大陆有11家企业上榜，去年有13家，而新兴创新中心印度尼西亚和菲律宾分别有11家和九家公司上榜。

我国在企业科技类别有最多公司上榜，共有九家，去年只有四家。而去年上榜最多的电子商务及零售类别，今年则没有公司上榜。生物科技及医疗保健公司的数量维持在四家。金融业上榜公司比去年多一家上榜，共有四家。

消费科技与农业类别 各有一家公司上榜

去年没有公司上榜的消费科技与农业类别，今年各有一家公司上榜，而食品及接待业依旧是一家公司上榜。

这是福布斯第三年公布榜单，今年的榜单重点关注那些瞄准服务不足市场或应用新科技的亚太区小公司和起步公司。这些技术包括生成式人工智能、基于血液的癌症诊断技术等。

《福布斯亚洲》编辑德贝尔（Justin Doebele）在文告中说：“由于利率攀升导致起步公司更难获得资金，因此，今年上榜的公司代表了那些有潜力成为成功典范、有良好前景的公司。”

今年一共有13个国家和地区的550家公司，参与11个行业类别的竞争。11个行业类别包括生物科技和医疗保健、电子商务以及零售和金融等。

符合提名的条件包括总部必须设立在亚太区、私人拥有、以盈利为目标的公司。此外，截至今年8月7日的年营收不能超过5000万美元（约6769万新元），总融资不超过1亿美元。

上榜企业必须对区域或行业有积极影响、有收入强劲增长的纪录或有吸引资金的能力、具潜力的商业模式或前景以及具说服力的卖点。