新交所监管公司(SGX RegCo)发布专栏文章及指导说明(Guidance Note),挑出眼下经济局势中最可能引起投资者关注的三个财务指标,要求有关指标处于令人担忧水平的挂牌公司,积极主动作出更有实质的披露,而不是一般的“标准披露”,以便更及时地披露关键信息和减少被监管公司询问。

监管公司挑出的三个财务指标分别是:流动资产比率(Liquidity Ratios)、非经常贸易及其他应收款(Non-current trade and other receivables),以及重大预支或预付款项的存在(Existence of significant advances or prepayments)。

监管公司采用监管科技方案追踪的所有指标当中,这三个指标最可能让投资者担心。这是鉴于目前的经济情况,相对较高的利率和通货膨胀已影响需求,而冠病大流行余波持续影响一些公司的长期展望。