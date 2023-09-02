我国制造业萎缩减缓 8月PMI升至49.9

在新订单和新出口等关键指标的萎缩幅度减少的情况下，我国制造业在8月份虽连续六个月萎缩，但萎缩速度进一步放慢。

受访经济师认为，制造业表现有所改善，意味着这行业已开始缓和复苏，预料今年我国经济将不会陷入技术性衰退。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）星期六（9月2日）发布的最新数据显示，我国8月份制造业采购经理指数（PMI）从前一个月的49.8，上升0.1至49.9。

就电子业而言，8月份电子业PMI上升0.2至49.5，虽连续13个月萎缩，但萎缩速度也进一步放慢。

PMI在50以上意味着制造业处于扩张状态，50以下则反映萎缩状态。

报告指出，制造业PMI进一步改善，主要是由于新订单、新出口、库存和就业等关键指标的萎缩幅度减少。此外，工厂产出也从萎缩转为扩张。不过，完成品指数连续18个月萎缩。

新加坡采购与物流管理学院副总裁傅慧玲说，最新数据反映了整体制造业领域显露一丝曙光，而制造业萎缩速度放缓是今年5月以来开始出现的趋势。

她在报告中说：“近几个月PMI数据改善预示了制造业可能复苏，尽管宏观经济和地缘政治发展仍存在着不确定因素。”

PMI指数离扩张区间仅一线之差

马来亚银行经济师蔡学敏接受《联合早报》采访时说，制造业最低迷时期或已过去，PMI指数距离扩张区间仅有一线之差。

他也说：“新订单指数改善说明PMI指数可能在今年第四季恢复扩张，而制造业的复苏将为第四季和明年宏观经济前景带来曙光。这也意味着我国经济今年不会陷入技术性衰退。”

制造业第二季萎缩幅度扩大至7.3％，但在服务业上扬2.6％的提振下，我国经济第二季勉强躲过技术性衰退。

华侨银行首席经济师林秀心受访时指出，8月份PMI指数整体略有改善，像新订单、新出口存货、完成品、进口、就业和订单积压等指数等已逐步回升，其中产出指数更已恢复到50.1的扩张区间。

不过，她较不看好电子业PMI表现，认为它虽上扬0.2，却已连续13个月陷于萎缩区间，而且大多数分项指数还相当疲弱。

根据报告，8月份电子业PMI上扬，主要是新订单、新出口、工厂产出、库存和就业等指标的萎缩速度放缓。然而，供应商交货扩张速度放慢，制造业的库存也连续21个月萎缩。

林秀心说，除了全球经济增长和需求放缓外，中美半导体领域的竞争也是一个不确定因素。“因此，电子行业的复苏可能会滞后于整体制造业，其他非电子行业如交通工程等的复苏，预料会带动电子行业复苏。”