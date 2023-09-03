【金融新时代系列】当银行应用变身个人助理

聊天机器人、机器学习、人工智能咨询，还有近来让全球群情沸腾的ChatGPT。

各种新兴科技的崛起和发展，让银行产品和服务的超个性化成为现实，也大大地推动了这股趋势。

新一系列的《金融新时代》探讨在瞬息万变、科技日新月异的世界中，个人、员工、企业和银行如何掌握机遇和规避陷阱，并从中受益。

本期聚焦消费者对个性化产品和服务的增长需求，以及探讨如何“避坑”，让新科技为己所用。

有这么一个“人”，清楚你花钱的方式和习惯，也知道你喜欢吃什么食物和喜欢使用哪一个送餐平台。

这个人甚至对你的财务状况了如指掌，还会适时给你提出投资和理财建议。

这个知识渊博、观察入微、如同“财务顾问”或“个人助理”的人，居然几乎与你贴身在侧、形影不离。这个人是谁？

揭开谜底，严格来说，这个“人”虽不是人却胜似人。相信你已经猜到，它就是——人工智能（AI）。

在银行业迈向迎合消费者对个性化（personalisation）产品和服务的需求的大趋势下，人工智能正在发挥重大推动作用和影响。

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰表示，迅速的数码化满足了各种需求，导致对个性化的需求日益增长。

“说到底，银行业讲求与客户建立信任关系，要有人情味和沟通。这些都需要情感智商、同理心、积极聆听和判断力等认知能力，这是人工智能很难取代的。”—— 大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰

根据大华银行刚在8月21日公布的2023年亚细安消费者情绪调查结果，在亚细安消费者当中，超过八成希望在大多数不同的应用和平台上获得个性化服务。

其中，84%新加坡消费者希望他们的银行应用能够提供个性化产品和服务。在亚细安国家当中，越南和印度尼西亚有最多消费者想要在银行应用上享有个性化产品和服务，分别为97%和95%。

这项今年6月进行的跨国调查，在线上访问了3400名在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南五个亚细安国家的消费者。

除了新加坡参与调查的1000人以外，其余四个国家各有600人。受访者介于18岁至65岁。

新科技让银行服务更具包容性



陈光钰认为，数码化的兴起，加上消费者对简单、便利和价值比的追求，已经改变了人们处理银行服务和生活需求的方式。

数码化让消费者更有信心采纳科技，使用不同的数码平台进行不同的活动，例如银行交易、财务规划和投资、储蓄、借款、消费以及享用优惠和奖励。

她强调，科技加强了数据的收集和分析模式，并生成由人工智能驱动的个性化信息，更好地为消费者设计个性化的金融解决方案和建议。

新加坡金融管理局学院原院长、新加坡国立大学与南洋理工大学客座教授白士泮举例说，银行智能营销掌握客户偏好和日常交易数据，包括在社媒的交易行为，通过精准算法和数据分析，及时为客户提供他们需要的金融产品和服务。

从个性化范畴扩展来说，借力新科技的银行服务业更具包容性。例如，传统上，零工（gig workers）容易被银行的贷款服务排除在外，因为他们严格来说不是雇员，也没有缴交公积金。

白士泮指出，AI等科技的发展，让银行能够从社媒等取得这类员工的消费行为和财务状况等非传统数据，并制定信用评分，给他们提供个人信贷等金融产品和服务。

整合数据一览财务状况

根据大华银行的亚细安消费者情绪调查，每五名新加坡人中，有近四人表示把他们的财务数据整合到一个平台上，就可以根据他们的需求，推荐合适的金融产品或服务。超过五分之四的人，也认同数据整合将有助于提升他们的财务规划。

除了关于使用银行服务和购物的见解以外，六成的新加坡人表示希望在单一平台上看到他们的整体财务状况的一览表。

陈光钰说，以新加坡财务数据交换平台（SGFinDex）为例，该平台整合了消费者在银行和政府机构的财务状况，使他们能够全面了解自己的财务状况。

“将所有数据整合在一个平台上也方便财务顾问对消费者的现有投资组合进行更全面和个性化的评估，以确定是否与客户的特定需求和风险配置相一致。”

尽管人工智能给银行和客户带来方便，但在科技不断扩大运用和影响力的过程中，人仍扮演重要角色。

陈光钰表示，最近，随着市面上推出更多可供公众使用的新平台如ChatGPT等，人工智能的技术引起了更多的关注和兴趣。“关键是，人工智能将如何继续辅助和改善服务，使年轻和老年客户都受益。

“说到底，银行业讲求与客户建立信任关系，要有人情味和沟通。这些都需要情感智商、同理心、积极聆听和判断力等认知能力，这是人工智能很难取代的。”

更精明省钱和花钱

大华银行TMRW应用具备超个性化的功能，协助客户让资金发挥最大作用。

去年9月，大华银行副主席兼总裁黄一宗在银行重塑品牌的推介活动上宣布，个性化将是该银行接下来要专注的三大战略领域之一。其他两大领域是连通性和可持续发展。

陈光钰表示，要与客户更好地互动和沟通，了解他们的生活阶段、客户行为和个人偏好至关重要。

大华银行充分利用科技的力量，并通过“大华银行TMRW”应用大规模地为客户提供以人工智能生成的个性化信息，为他们量身定制产品和服务，来符合他们的不同需求。

“大华银行TMRW应用可充当客户的个人助理，并提供个性化的信息，方便客户追查自己的消费及让资金发挥最大作用，获得更高的利息。”

该应用的其他超个性化的功能还包括交易通知、追踪和分类开销，以及协助客户“更精明地省钱和花钱”。

陈光钰表示，更深入地与客户互动和了解、提供定制的产品、解决方案和奖励等，都是大华银行吸引新客户和保留现有客户的关键要素。

四招避开AI的“坑”

要更好地利用和享受AI等新科技带来的好处，消费者也要懂得“避坑”。

白士泮提出以下几点建议：

一、提高安全意识

AI等数码科技的进步使得诈骗份子的干案手段更加狡猾和高明，消费者应该提高本身的安全意识，以及配合银行推行的防范措施，避免上当。

二、不要照单全收

AI是根据消费者在网上过去的行为做出建议。消费者应该自己做好功课，审时度势，根据自己生活中刚刚或即将发生的变化和未来计划考虑在内，自行做出最后决定。

人们应该善用人工智能，而不是被人工智能所控制。若涉及巨大金额的投资，应征询家人或第三方意见。

三、勤学新科技

数码鸿沟会越来越大，在数码时代，所有交易避不开数码科技的运用，消费者应尽量学习和了解新科技，让科技为自己所用。

四、保护个人数据

个人数据将成为自己最宝贵的资产。在即将到来的网络3.0时代和元宇宙，每个人将完全拥有自己的数据，并获得这些数据带来的价值。

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【本系列由大华银行呈献，五之一】