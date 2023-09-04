亚细安启动数码经济框架谈判 促进无缝跨境数码贸易

亚细安成员国在第23届亚细安经济共同体理事会会议上，启动数码经济框架协议（Digital Economy Framework Agreement，简称DEFA）谈判，这是亚细安数码一体化进程中的一个重要里程碑。

贸工部星期天（9月3日）发布文告说，亚细安DEFA将促进更加无缝的跨境数码贸易，通过改进数码支付、标准和数据等关键领域的数码规则，促使区域内的商业活动更加便捷。DEFA的目的也在解决人们关心的新趋势和发展问题，例如人工智能。

根据波士顿咨询公司（BCG）的研究，一个高素质的亚细安DEFA，预计到了2030年，将使该区域的数码经济从1万亿美元（约1.35万亿新元）增长一倍到2万亿美元。

此外，理事会会议也在具挑战的国际经济环境中，承诺加强区域经济一体化，强调通过更新亚细安经济共同体的进程来改进执行工作，以确保亚细安拥有一个成功和有韧性的未来。

签署可持续能源安全联合声明

亚细安经济共同体理事会会议9月3日起在印度尼西亚雅加达召开，这是第43届亚细安峰会的一部分。

在会上，亚细安成员国也签署了第41届亚细安能源部长会议，关于通过互联互通实现可持续能源安全的联合声明。通过亚细安电网计划（ASEAN Power Grid）和“横贯亚细安的煤气输送管”（Trans-ASEAN Gas Pipeline）项目促进互联互通，并达到能源供应链多元化。

这进一步落实亚细安碳中和战略，将使到亚细安把握绿色经济的机遇又迈进了一步。

代表我国出席会议的贸工部长颜金勇在文告中说，在日趋不确定的全球贸易环境中，亚细安继续致力于深化经济融合，包括能源领域，对释放区域的潜力至关重要。

颜金勇说：“启动亚细安DEFA谈判，是建立在亚细安已经开展的良好工作基础上。它将以数码方式链接我们的区域，使我们更接近实现开放、安全和有竞争力的区域数码经济。新加坡期待与亚细安成员国合作尽快完成谈判，并协助我们的企业更好地利用新增长机遇。”

理事会的目标是在2025年完成亚细安DEFA。

对于启动DEFA谈判，本地公司都表示欢迎。叶永福集团（YCH Group）执行主席、新加坡亚细安商业咨询委员会（ASEAN-BAC）主席的叶进国博士认为，DEFA将让新加坡公司在区域的贸易和投资，可以在跨境电子商务和数码经济领域，有更高的透明度和互通性。

叶永福说：“包括微小企业在内的亚细安中小企业，将从更大的数据流和电子支付一体化中受益，从而促进以创新为主导的亚细安经济增长。”

Kinobi Technologies 联合创办人兼总裁黄耀荣表示，像他一样在亚细安各国有业务的中小企业和起步公司，都期待有更强有力的数码贸易规则来协助企业更自由地传输数据、更无缝地进行跨境贸易，并为各方的利益服务。否则在严峻的经济环境下，营运和不确定的成本对中小企业会带来巨大负面影响。

Grab区域公共事务与政策总监许玮玲也提出类似的看法，她认为东南亚各经济体可以通过更加一体化的数码经济合作，释放更大的潜能。

她说：“可互相操作的数码经济系统、跨境数据流和数码贸易，都是建立可以推动东南亚经济增长，可信数码环境的关键。”