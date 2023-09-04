任职最久局长 金管局感谢孟文能杰出贡献

谢啇真将接任为金管局局长，他曾在金管局任职18年。（公共服务署提供）

孟文能将在今年底卸任退休，新加坡金融管理局星期一（9月4日）发文感谢孟文能的领导和29年来的杰出贡献。

金管局在文告中说：“金管局董事会、管理层和员工感谢孟文能自2011年担任局长以来富有远见的领导，以及在金管局29年间的杰出贡献。”

今年59岁的孟文能投身公共服务36年，并且是任职最久的金管局局长。他在1987年加入金管局，于2011年出任局长。今年5月，他重新受委为局长，新任期从6月1日开始，为期两年，他当时也同时重新受委为金管局董事。金管局星期一宣布，孟文能将在今年12月31日卸任，即在重新受委的七个月后卸任。

即将接替孟文能的是现任人力部常任秘书（发展）谢啇真（52岁）。谢啇真曾是孟文能的其中一名金管局副局长，在坊间盛传孟文能将离职并跟随前辈如王瑞杰和尚达曼的脚步投身政界时，谢啇真曾被传是可能接任局长的人选。不过，孟文能当时表明他“绝对没有打算进入政界”。

领导我国金融管制框架改革 确保房地产市场可持续

根据金管局和公共服务署星期一的文告，在担任局长期间，孟文能领导全球金融危机之后新加坡金融管制框架的改革，加强反洗黑钱和市场不当行为的执法制度，以及发展金管局的宏观审慎政策，确保可持续的房地产市场。

孟文能致力于推动新加坡成为一个金融科技中枢，监督本地数码银行的推出。在冠病疫情冲击经济期间，他在迅速推出创新应对措施上扮演重要角色，包括提供低成本资金使银行能更好地支持中小企业、个人和中小企业信贷与保险援助等。

谢啇真疫情期间积极加强我国付款系统运作韧性

谢啇真则曾在金管局任职18年，期间在金管局的各个主要部门担任领导，包括货币政策实施、储备管理、银行监督、审慎政策，以及宏观监察。他在新加坡存款保险公司的设立过程扮演重要角色。在2008年全球金融危机期间，他带领评估金融稳定性。2011年他被借调至国际货币基金组织担任东南亚执行董事，为期两年。

谢啇真于2013年受委为助理局长（市场与投资），后来领导检讨我国外汇储备的资产配置。他于2019年受委为金管局副局长（企业发展），在冠病疫情期间积极加强我国付款系统的运作韧性。

文告指出，谢啇真在公共服务拥有广泛的经验。在加入金管局之前，他曾在贸工部、公共服务署，以及当时的环境和水资源部（MEWR）任职。2020年他受委为人力部第二常秘，2022年4月起是人力部常秘（发展）。