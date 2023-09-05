标普：新订单和产出增加 亚细安8月制造业PMI上升至51

新加坡和多数亚细安国家的制造业经营环境在8月获得改善，新订单和产出增加，但业者同时面临不断加大的价格压力。

根据标普全球（S&P Global）在星期二（9月5日）发布的最新调查结果，亚细安制造业采购经理指数从7月份的七个月低点50.8，上升到8月的51，这显示亚细安的制造业状况自2021年10月以来有所改善。

虽然制造业在8月只是小幅扩张，但指数仍处于长期趋势水平上方。

调查：四国制造业增长 印尼增速最高

在这项调查涵盖的七个亚细安国家当中，四个国家的制造业取得增长，情况最好的是连续两个月扩张的印度尼西亚，增速创21个月来新高。

采购经理指数若高于50，意味着制造业处于扩张状态，低于50则反映该领域陷入萎缩。

缅甸制造业连续七个月扩张，在8月的增速是5月以来最快。新加坡制造业者的经营情况也有所进步。在过去六个月来处于萎缩状态的越南，在8月份突破枯荣线，出现小幅扩张。

已连续扩张两年的菲律宾以及连续增长20个月的泰国，则陷入萎缩。马来西亚已是连续12个月萎缩。

报告指出，8月的通货膨胀压力加速上升，投入价格通胀增速七个月来首次加快，成本压力增速达今年4月以来最快。

分析：新订单和产出增加 就业人数稳定

标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）经济师贝卢兹（Maryam Baluch）说：“亚细安制造业在8月的经营条件进一步改善，原因是新订单和产出持续增加，产出增幅更是显著高于7月份。3月份开始小幅下滑的就业人数跌势，也在8月份止住，最新数据显示整体就业人数稳定。”

她还说，制造业者大多能按时交货，积压订单持续减少，业者接下来数月可能暂停增聘员工。此外，全球经济逆风以及部分亚细安经济体上调利率，将引发市场对现有需求能否在今年下半年持续的担忧。