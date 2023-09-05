新交所进行改革 资本市场主管纳瑟将离职

（新加坡彭博电）新加坡交易所（SGX）进行组织改革，在股权资本市场、债权资本市场和企业客户部门合并之际，新交所资本市场主管纳瑟（Mohamed Nasser Ismail）也将离职。

新交所答复彭博社询问时说，纳瑟在新交所已任职18年，他将在今年10月底离开新交所，追求其他机会。合并后的资本市场单位将由全球业务发起和拓展部（GSO）的许仁和与企业和机构客户主管宋明达负责领导。

新交所说：“这使我们能够更全面地覆盖整个产品、行业和上市前到上市后融资周期的客户。合并这些团队还使我们能够更加专注于与投资者的直接接触。”

纳瑟于2005年加入新交所担任管制部门主管，随后担任中小企业股权资本市场主管和资本市场开发主管，然后担任目前的职务。 最近，他负责监督中国电动汽车制造商蔚来汽车公司（Nio Inc.）和全球最大的白兰地制造商皇胜酿酒（Emperador）在新加坡的第二上市。

新交所执行副总裁兼全球业务发起和拓展部主管保得胜（Pol de Win）说：“当市场信心恢复时，我们将看到更多公司上市，因为在经历一段试探期后，企业对增长资本和流动性的需求激增。我们看到国际商机不断增长的势头，并正在加强我们的全球销售覆盖范围。”