陈诗龙：我国致力发展能源与液化天然气行业迎区域需求

全球积极推动能源转型，亚洲对天然气的需求会继续增长。新加坡致力于进一步投资和发展能源和液化天然气行业，探讨进一步扩大液化天然气基础设施的必要性，以更好地迎合本区域的能源需求。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期二（9月5日）在天然气会议与展览（Gastech）的开幕仪式上说，全球在经历深刻的能源转型，在保障能源安全和保持经济竞争力的情况下，迈向净零排放。在这个背景下，天然气成了可靠的能源和最清洁化石燃料的来源。

他指出，亚洲对天然气的需求下来只会继续增长。到了2050年，亚太区的天然气消费量预计比2020年增加一倍，达超过1.6万亿立方米。

我国已成为亚洲领先的液化天然气贸易和燃料添加中心。去年有价值约2400亿美元（约3260亿新元）的液化天然气贸易经过新加坡，相当于我国国内生产总值（GDP）的约50％。

本地液化天然气接收站每年处理高达960万吨

我国也具备液化天然气基础设施，本地液化天然气接收站每年可处理的吞吐量高达960万吨。

陈诗龙指出，新加坡对能源和液化天然气生态环境进行的投资取得可观的成绩。我国致力于进一步投资和发展能源和液化天然气行业，以更好地迎合本区域的能源需求。

他说：“鉴于国内电力需求的增长和区域天然气贸易的流动，我国在探讨进一步扩大液化天然气基础设施的必要性。”这些实物资产的投资可大幅增强新加坡在液化天然气价值链中的能力。

他说，我国也需要投资于人力和技能。为了在本地培养液化天然气贸易专才，新加坡企业发展局为液化天然气贸易领域推出领袖技能培育计划（Leadership Development Initiative）。雪佛龙（Chevron）和道达尔能源（TotalEnergies）已加入这项计划。

陈诗龙欢迎更多全球能源贸易商，包括液化天然气业者，在新加坡开展贸易业务和扩大在本地的营运。

Gastech是全球最大的天然气与液化天然气行业展览和会议，吸引逾4万人出席，包括能源部长、总裁、思想领袖、经济师和政策制定者。活动主办商是国际展览公司DMG Events。