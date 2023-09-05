城市发展庆60周年 为家庭建新健康中心　

晚宴主宾副总理兼财政部长黄循财（右六）与城市发展执行主席郭令明（左六）、首席执行官郭益智（左五），以及董事会和管理团队成员张永畴（左一）、陈建成（左二）、李異禎（左三）、杨艳鸣（左四）、谢仰丰（右五）、冯瑞亮（右四）、德巴耶（Daniel Marie Ghislain Desbaillets）（右三）、郭益升（右二）和王良仁（右一），在台上合照。（城市发展提供）

城市发展（CDL）的发展可以说是“三代人心血，一甲子荣耀”，集团会继续致力于为新加坡，以及新加坡和全球的利益相关者和客户服务。

城市发展执行主席郭令明星期二（9月5日）在集团庆祝成立60周年的晚宴上讲话时，发表这个看法。他希望在未来的几年里，集团在世界许多地方拥有更多的影响力。“我认为机会是有的，但我们要做的是把握机会，乘风破浪。”

经过60年沉浮，城市发展已从一家仅有八名员工的小公司发展成为一家在全球20多个国家拥有8000多名员工的全球房地产公司，资产已从1972年的1800万元增至如今的310亿元。在过去10年中，集团通过战略多元化，推动海外房地产开发和资产管理平台的建设，扩建新的资产类别，同时还稳步发展基金管理业务。

在城市广场为儿童和家庭建新健康中心

为庆祝成立60周年，集团与国家福利理事会密切合作，在城市广场（City Square Mall）为儿童和家庭建立一个新的健康中心，并为公益金（Community Chest）筹集资金。

集团还支持其他社区倡议，包括与国家公园局就绿艺廊（Green Gallery）和花园城市基金（Garden City Fund）建立持续伙伴关系，以及与慈善机构MigrantWell Singapore合作，以提高外劳的福祉和健康。

共有600名嘉宾出席上述晚宴，主宾是副总理兼财政部长黄循财。