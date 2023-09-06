服务业数据疲弱 亚股下滑海指跌0.37%

投资者对中国的积极情绪因为疲弱的服务业数据而消退，星期二（9月5日）的亚太股市普遍下跌，新加坡海峡时报指数闭市下跌0.37%或12.14点，收报3226.83点。

中国出台一系列提振经济措施带动的股市涨势，很快便被服务业扩张速度八个月来最慢的数据浇息。

8月财新服务业采购经理指数为51.8，较7月下降2.3个百分点，为年内最低。

亚太股市普遍退低，香港的跌幅最显著，达2.06%，上海和深圳分别滑落0.71%和0.58%；首尔微跌0.09%，悉尼股市则下跌0.12%。东京和台湾股市表现较好，分别上涨0.30%和0.01%。

分析：亚太股市近期与中国市场关联性更强

马来亚银行证券销售交易主管黄国雄接受《联合早报》访问时说，亚太股市近期似乎比较依赖中国，因为经济上挂钩比较紧密，美国股市则因为强劲的美元和具韧性的经济，有自己的交易节奏。

黄国雄说：“我觉得近期海指的表现会与中国大陆和香港市场关联性更强。随着星期一（4日）的股市强势表现转弱，在没有新刺激因素的情况下，我预期中港股市这个星期会走低，海指多半也会跟随下跌。”

辉立证券研究主管周冠龙受访时也提出类似看法，他认为，在美国13日公布消费者价格指数之前，股市预计会横摆。

他指出中国和美国的经济增长消退，人们担心将进入一个长期低迷经济增长趋势的阶段。

周冠龙说：“美国的财政政策对经济的推动作用开始减弱。冠病期间超额储蓄减少、社会保障增幅缩小，以及学生债务减免终止，都将拖累2024年的经济增长。”

本地股市交投相对淡静 海指成份股跌多升少

本地股市交投相对淡静，全天共有11亿6000万股转手，交易额达6亿5615万元，上升股274只，下跌股286只。

海指成份股跌多升少，下跌股19只，上升股三只，八只持平。

三只上扬的成份股，扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）起1.84%至1.66元、胜科工业（Sembcorp Industries）上升0.97%至5.22元，丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）上扬0.66%至1.52元。

创业公司（Venture Corp）跌2.16%，跌幅最大，闭市报12.70元；海庭（Seatrium）下滑1.37%至0.14元；新翔集团（SATS）跌1.15%至2.59元。

个股消息方面，大信商用信托（Dasin Retail Trust）几周内再次接到贷款违约通知。中国银行中山分行要求信托偿还4亿元人民币（约7574万新元）的在岸定期贷款。信托将继续探讨其他借贷方式来与银行商讨贷款重组的可行方案。信托闭市下跌7.6%至0.07元。

新电信闭市后宣布，与Grab合作设立的数码银行GXS旗下子公司GXBank，是第一家获得马来西亚中央银行批准开始营运的数码银行。GXBank成功完成运营准备状态审查，并在9月1日开始运营。新电信股价闭市报2.35元，下跌0.42%。

华联医疗（OUE Healthcare）闭市后表示，对康威医疗集团（Healthway Medical Corp）提出自愿除牌要约的每股4.8分全面收购价，获得独立财务顾问（IFA）给予的公平且合理的评估，提议独立董事委员会建议股东投票赞成退市决议，并接受退出要约。华联医疗股价无变动，康威医疗股价闭市上升2.13%至0.05元。