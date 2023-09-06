大巴窑1巷私宅地段招标 料吸引五方竞标

政府推出位于大巴窑1巷的私宅地段公开招标，地段预计可建造775个单位的公寓。分析师认为，区内因为缺乏新私宅项目，有很高的积压需求，预料能吸引多达五方竞标。

市区重建局在星期二（9月5日）发布的文告说，这幅面积为1万5743平方公尺（约16万9456平方英尺）的99年地契地段，是今年下半年政府售地计划的正选名单地段。

在这幅地段建造的私宅项目最高总楼面面积为6万6121平方公尺（约71万1721平方英尺）。

按新加坡高程基准计算（Singapore Height Datum），该地段建筑最高可达145公尺。若每层楼高三公尺，最高可建48层楼。

地段靠近布莱德地铁站，交通方便。此外，附近有数所名校如莱佛士女中、圣婴小学（大巴窑）、大智小学和公立培群学校。

八年无新私宅项目 市场对该区有积压需求

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德说，距离政府上一次推出大巴窑巷1巷的地段已有八年，市场对区内的新私宅地段有一定的积压需求。此外，大巴窑是其他中央区（RCR）内的成熟住宅区，是许多买家的首选购房地点。

“地段附近的Gem Residences和沁园（Trevista）分别在2016年和2009年进行预览销售时便售出50%的单位。这证明了大巴窑私宅的受欢迎程度和对买家的吸引力。The Peak@Toa Payoh的五房式组屋转售价超过100万元，另有许多刚满五年最低居住年限组屋售价超过80万元，区内还有不少想继续住在这个热门组屋区的潜在组屋提升者。”

拥有578个单位的Gem Residences位于大巴窑5巷，每平方英尺价格中位数为1484元；位于大巴窑3巷的Trevista有590个单位，尺价中位数为1062元。

ERA产业主要执行官林东荣指出，Gem Residences开盘时近一半的买家是组屋提升者。根据ERA的统计，自2021年以来，大巴窑的百万元组屋交易量占全岛第二位。这些组屋的屋主出售房子可获得高额收益，因此他认为组屋提升者对这幅地段的需求良好。

金文泰松林地段同时截标 反应料不如大巴窑

橙易产业（OrangeTee & Tie）副首席执行长郭建廷认为，新私宅项目能吸引许多想让孩子住在学校附近的家庭。他预测，这幅拥有许多优点的地段会获得发展商的青睐，预料有五到八方参加竞标，最高竞标价可能介于容积率每平方英尺1100元至1250元。

大巴窑1巷地段的招标活动将在11月7日中午截止。同时截止招标的还有在8月推出的金文泰1道（Clementi Avenue 1）地段和松林（Pine Grove）B地段。

李思德则预料，最多只有五个发展商或财团会参加竞标，最高竞标价为容积率每平英尺1200元，当天还有另外两幅地段同时截止招标，他认为发展商会把焦点放在大巴窑地段，导致金文泰地段和松林地段可能只吸引到最多三家发展商。