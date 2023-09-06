星展和澳联邦银行发行美元债券 筹得64.7亿新元

亚太区银行积极借助美元债券市场集资，星展集团（DBS）和澳大利亚的联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）各自发行债券，共筹得47亿5000万美元（约64亿6700万新元 ）。

根据路透社报道，星展集团发行一批两年期的固定票息率债券和一批浮动票息率票据，各筹得7亿5000万美元，共达15亿美元（约20亿新元）。

固定票息率为5.479%，浮动票息率则用美国的有抵押隔夜融资利率（Secured Overnight Financing Rate，简称SOFR），再加上61个基点。这是集团近两年来，首次发行美元债券。

根据路透社收到的发行债券条款书，美国和亚洲投资者买入将近90%的两年期固定票息率债券，认购总额超过26亿5000万美元。美国和亚洲投资者也认购了大约98%的浮动票息率票据，认购总额超过20亿美元。

星展集团回复媒体询问时，并未对这项交易发表言论，但证实条款书的内容。据了解，星展发行债券获得的收益将用于金融和财务活动。

另一方面，作为市值最大的澳洲银行，澳洲联邦银行通过三个发行活动筹得32亿5000万美元。其中一批是五年期债券，筹得17亿5000万美元；另外两批是两年期的固定票息率票据和浮动票息率票据，筹资额分别为9亿美元和6亿美元。

澳洲联邦银行同样对这项交易表示不愿置评。

根据《国际金融评论》（International Financing Review）报道，美国在星期二（9月5日）有21项总值310亿美元的债券发行活动，当中包括星展集团和澳洲联邦银行的集资活动。

据了解，投资级别的国际公司相继发行债券，将为长期美国国债带来新压力，因为一些投资者可能改而购买可提供更高收益率的顶级企业债券。