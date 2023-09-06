白糖期货价创12年新高 最大糖商：今年全球糖供应料短缺

（综合讯）天气更干燥影响印度和泰国的产量，白糖期货一度涨至12年来的最高点。全球最大的糖贸易商预测，糖供应量将连续第六年出现短缺。

洲际交易所（ICE）的数据显示，白糖期货于星期二（9月5日）一度涨至每吨750.30美元的12年高点。原糖期货一度涨至每磅26.94美分，创2010年10月以来的新高。

截至本地时间星期三（6日）晚上7时30分，白糖期货报每吨740.4美元，较前一天的闭市价下滑0.87％；原糖期货报每磅26.78美分，涨0.49％。

全球最大的糖贸易商Alvean预测，到了下一季，全球的糖供应量今年将是连续第六年出现短缺，印度的产量减少，将导致全球的糖库存减少。

“全世界糖供应几乎耗尽”

Alvean是巴西生产商Copersucar旗下的贸易公司。Alvean贸易分析主管维奇诺（Mauro Virgino）接受彭博社采访时说：“全世界的糖供应几乎耗尽。”

维奇诺预测，印度的极端天气可能会导致这个世界第二大的供应国无法在10月份出口任何糖。低于平均水平的降雨量也可能导致印度农民无法种植甘蔗，进而影响未来的产量。

另一个主要出口国泰国还遇到其他挑战，种植利润较高的木薯驱使农民放弃种植甘蔗。

维奇诺估计，全球市场在下个季度面临的供应缺口高达540万吨，是这一季100万吨的五倍多。

维吉诺也说，供应紧张将使库存进一步缩减，库存与消耗量的比率降至与2011年相似的水平，当时原糖期货曾飙升至30年的最高点。

即使巴西继续提高产量，这一季预计接近4000万吨的创纪录水平，明年的产量估计也一样，全球短缺的威胁依然存在。维奇诺说：“巴西在供应全球市场方面做得很好，但仅靠巴西是不够的。”