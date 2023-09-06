本地私企新订单增加 推动8月采购活动

新加坡私人企业的增长受新订单增加带动，商业活动已连续六个月改善。8月份综合采购经理指数增长至53.6，但出口依旧疲弱。

根据标普全球（S&P Global）星期三（9月6日）发布的最新报告显示，本地私人领域的采购经理指数从7月份的51.3上升到8月份的53.6，扩张速度高于平均水平。

调查范围涵盖制造业、服务业、零售业和建筑业。

新订单增长速度因客户群扩大以及潜在需求条件改善而加快。外部条件却持续恶化，主要因为来自外国的新订单减少，下滑速度达2020年11月以来的新高。

新订单增加，意味产出也上升。个别领域数据显示，房地产业和商业服务领域的活动扩张速度增长最快。就业人数也在新订单和产出增加的提振下达到四个月来的新高，其中房地产业和商业服务领域的员工人数增长最快。

人手增加后，本地的产品与服务供应商能完成部分积压订单，这使8月份未完成的订单放慢累积速度。

8月商业信心是10个月高点 预示经营情况会改善

标普全球经济指标副总监潘婧怡说，商业信心在8月份达到10个月来的高峰，预示接下来的经营情况会改善。成本通货膨胀虽然比7月份稍高，但和今年初的高峰仍有一段距离。

“值得注意的是出口额，因为经季节性调整的出口订单指数仍在萎缩范围内。作为全球经济的交界点，新加坡的数据进一步显示全球贸易在这次调查期间的疲弱状态。”

她还说，企业在8月份加大采购活动以配合增加的业务活动。由于运输延误以及使用材料进行生产，企业采买的材料存货有所减少。

在价格方面，整体投入价通胀上涨，原因是采购成本和薪金成本增加。企业在8月份再次提高售价。

本地企业的乐观情绪在第三季延续，信心水平是10个月来的新高。它们表示，在目前的环境下，若努力推销，公司业务会改善。