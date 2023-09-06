本地企业第四季商业乐观指数止跌回弹

在建筑、交通和旅游行业增长带动下，本地企业今年第四季的商业乐观指数环比上升，结束了连续六个季度的下滑。

新加坡商务信贷资料中心（Singapore Commercial Credit Bureau）星期三（9月6日）发布第四季商业乐观指数（Business Optimism Index）显示，本地企业的商业乐观指数从第三季的3.98个百分点上升至4.35个百分点，但不及去年同期的4.98个百分点。

商务信贷资料中心每季度对本地200家公司展开调查，了解商家对下季度的销售量、净利、库存、销售价格、新订单量及就业水平这六方面的展望。

指数代表受访公司预期这六方面比去年同季度会增加的净百分点，计算方法是用受访者预期增加的百分点减去预期下降的百分点。所有数值均以2018年的商业乐观指数为基数作对比，并以百分点的形式表示。

与今年第三季一样，六个衡量指标中有五个在第四季为正值，唯一萎缩的是库存，仍处于负2.24个百分点的萎缩状态。

其他五个指标中，就业水平和销售量环比上涨，前者从4.48个百分点升至7.46个百分点；后者从2.99个百分点增至3.73个百分点。销售价格与上季持平为11.19个百分点，而净利和新订单则分别从第三季的2.99个百分点和4.48个百分点，下滑至2.24个百分点和3.73个百分点。

从行业来看，建筑业、运输业和服务业为最乐观，而制造业和批发业的前景则不够乐观。

新加坡商务信贷资料中心总裁谢慧卿说，商业乐观指数上升主要得益于建筑、交通和旅游行业的增长。然而，由于制造业需求长期放缓以及全球金融紧缩，前景难料。持续的通货膨胀也许在未来几个月继续影响市场情绪。因为通胀不仅增加了企业运营成本，还会抑制消费支出。