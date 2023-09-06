金管局调查：经济师再下调今年全年经济增长预测至1％

金管局发布最新的经济师调查报告显示，今年增长的中位数预测是1％，低于上次调查的1.4％。此前，在6月份发布的调查报告中，经济师已把全年经济增长预测从1.9％下调到1.4％。

外部增长放缓所带来的外溢效应是拖累我国经济增长的最大风险，经济师为此再下调今年全年经济增长预测至1％。

新加坡金融管理局星期三（9月6日）发布最新的经济师调查报告（Survey of Professional Forecasters）显示，今年增长的中位数预测是1％，低于上次调查的1.4％。

在6月发布的上一份调查报告中，经济师已把全年经济增长预测从1.9％下调到1.4％。上个月，贸工部也调低了全年经济增长预测范围，从之前的增长0.5％至2.5％，收窄至0.5％至1.5％。

金管局是在8月15日向关注我国经济的经济师发出调查，共收到22人回复。

调查显示，经济师调低对制造业、金融与保险、建筑，以及住宿与食品服务的全年增长预测。其中，制造业估计将进一步萎缩，中位数预测从萎缩1.3％扩大至萎缩4.4％。

非石油国内出口的中位数预测从萎缩5.5％，大幅扩大至萎缩10.5％。

受访经济师最常提到，外部增长放缓的外溢效应是我国经济增长前景面临的下行风险。通货膨胀压力和中国增长放缓的外溢效应，也被列为影响我国经济增长的风险。

经济师预测，今年第三季经济增长为1％，明年全年的增长预测则是2.5％。

10月份货币政策会议 经济师预测金管局按兵不动

所有经济师都不认为金管局将在10月份的货币政策会议采取任何行动。大约有三成受访者预测，金管局将在明年4月调低新元名义有效汇率（SGD NEER）政策区间的坡度，让新元放慢升值步伐。

经济师对今年全年整体通胀率的中位数预测是4.7％，低于6月份调查的5％；核心通胀中位数预测维持在4.1％。

明年的整体通胀率预计为3.1％、核心通胀率预计为2.8％，双双低于6月份的预测。

华侨银行首席经济师林秀心接受《联合早报》采访时说，未来几个月的通胀将出现波动，使金管局面对更多挑战。

“消费价格指数的两个组成部分，能源和粮食价格值得关注。沙特阿拉伯和俄罗斯同意延长减产至今年底，布伦特原油价格回升至每桶90美元。与此同时，印度限制出口和受气候影响，白米价格已飙升。”

经济师：与旅游相关行业将支持下半年经济增长

星展银行经济师蔡汉廷受访时则指出，调查显示我国经济增长将在第三季出现反弹，这与他的预测一致。他认为，和旅游业相关的行业，包括住宿和餐饮服务将支持我国下半年经济增长。

根据贸工部上个月发布的经济调查报告，我国第二季经济同比增长0.5％，低于初步预估的0.7％，但比第一季的0.4％稍微好转。

蔡汉廷说：“我们也认为，制造业疲软拖累经济的情况会在下半年改善。尽管全球经济仍不明朗，本地制造商依旧持谨慎乐观态度，电子业也一样。全球半导体销售正在好转，地缘政治紧张局势仍可能扰乱供应链，但市场对人工智能相关晶片的中期展望感到乐观。”