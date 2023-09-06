国际米价7月飙涨19.7% 新加坡进口或受影响

白米产量受气候影响，再加上印度限制白米出口，导致白米价格7月同比飙升19.7%。进口白米的新加坡，米价可能会受到贸易条件恶化的影响。

联合国粮农组织估计，7月份白米价格同比上升19.7%，环比起2.8%，名义价值（nominal value）达到2011年9月以来的新高。

华侨银行全球市场研究针对新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国的白米市场进行研究后发表报告说，厄尔尼诺现象（El Nino）影响白米收成，加上印度自今年7月20日起禁止非巴斯马蒂米（non-basmati rice）出口，加剧了白米价格问题。

白米在新加坡消费价格指数商品中占比仅0.2%，在五国之中最低，但由于我国的食品多数来自海外，米价可能受到贸易条件恶化的影响。

菲律宾受到的冲击最大，因为菲律宾2021年的白米净进口量是区域之冠，以美元计算的白米贸易逆差也最大。进口成本上升将导致通货膨胀压力上升。

白米在印尼消费价格指数商品中的占比为4.3%，加上印尼以进口白米为主，可能受到全球白米市场震荡的冲击。马来西亚也面对类似挑战，但白米在消费价格指数商品当中占比仅1.1%。

泰国是主要白米出口国之一，但必须应对通胀上升的难题。