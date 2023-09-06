受油价飙涨等不利因素影响 本地股市再跌0.12%

中国星期二（9月5日）出炉的服务业采购经理指数比预期疲软，加上油价飙升等不利因素影响投资者情绪，星期三（6日）的亚太股市表现参差不齐。新加坡海峡时报指数跌0.12％或3.95点， 闭市报3222.88点。

由于投机性押注中国政府将扩大对房地产行业的支持，加上报道指解除买卖房地产的限制将会稳定潜在购房者的信心和期望，促使中国一些陷入困境的发展商股价飙升。

上海和深圳股市分别收高0.12%和0.08%。虽然恒大集团的股价攀升83%，但因医疗和工业股仍然疲软，拖累香港股市下跌0.04%。

亚太其他股市的表现不一，东京和台湾分别上涨0.62%和0.13%，而首尔和悉尼则下滑0.73%。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说：“投资者开始担心油价飙升是否会对美国打击通货膨胀的努力造成负面影响。”

金管局报告：我国今年增长中位数预测为1%

新加坡金融管理局星期三公布的经济师调查报告显示，我国今年的增长中位数预测是1%，比上一次调查的1.4%低。

冯施均认为，整个亚太区市场对全球经济的增长步调有更多的顾虑，我国经济增长率预测被调低，也是影响本地股市情绪的原因之一。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹的看法则较乐观。她说：“增长率调低并不代表没有增长。星期二公布的零售销售额同比增长1.1%，我认为经济增长会逐步改善，只是速度比较慢。”

谭莹莹指出，现在的投资环境变得更复杂，但她预期市场在下来一两天会转好。

本地股市全天的交易量达14亿6000万股，交易总额达8亿7521万元，上升股263只，下跌股271只。

海指成份股起落参半

海指成份股起落参半，14只上升，14只下跌，两只持平。

升幅最大的是香港置地（Hongkong Land），全天起1.41%，收报3.59美元；扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）攀高1.21%至1.68元；创业公司（Venture Corp）上扬1.02%至12.83元。

下跌幅度大的成份股都与油价密切挂钩，包括海庭（Seatrium），跌2.78%至0.14元；胜科工业（Sembcorp Industries）滑落2.68%至5.08元；新加坡航空（SIA）下跌2.17%至6.75元。

个股消息方面，一合环保控股（Enviro-Hub Holdings）闭市后宣布，旗下子公司HLS Environmental Pte Ltd 接受贪污调查局调查的总经理，已经在9月4日辞职。HLS是一合环保控股拥有80.25%股权的子公司，控股公司并未参与贪污调查局的调查过程。公司股价闭市维持在2分。

德蒙特（Del Monte Pacific）闭市后发布截至7月底的2024财年首季业绩显示，尽管公司的营收增加13.2%，但因为通货膨胀侵蚀利润率，公司首季净亏达1310万美元（约1784万新元），比去年净亏3052万美元有所收窄，每股亏损0.67美分，比去年每股亏损1.65美分，减少59.4%。公司股价闭市持平于0.16元。

KTL环球（KTL Global）截至今年3月底的第三季业绩显示，集团营收大幅减少81%至4万元，净亏损增加263%至105万元，每股亏损0.51分，但比去年同期每股亏损0.60分有所改善。公司目前停牌并在新交所观察名单上。