Foodpanda和DFI合推新服务 在线杂货购物一小时内送达

食品和杂货配送平台Foodpanda与DFI零售集团（DFI Retail Group）建立独家合作伙伴关系，为我国用户提供最快捷的在线杂货购物体验。

为用户带来最快网上超市购物取货体验

Foodpanda与DFI零售集团在星期四（9月7日）宣布推出在线杂货购物服务，Foodpanda用户可在全岛范围内以与店内相同的价格购买来自冷藏公司（Cold Storage）、CS Fresh和巨人超市（Giant）的食品杂货，从下单到配送的时间也缩短至一小时内。这将是新加坡最快的网上超市购物取货体验。

Foodpanda和DFI零售集团此前对本地300名21岁至61岁消费者的购物习惯进行的调查显示，95％的受访者每月花费近一整个工作日的时间在杂货购物上。81％受访者在购物后步行或乘坐公共交通回家，而这是他们在购物时最不愿意做的事（70％）。

每日更新商品库存 培训店员识别过期产品

Foodpanda指出，这一服务下的商品库存会每日更新，确保顾客可以在享有与店内相同价格、相同优惠的情况下，获得最新鲜的选择。商店挑选员也接受了识别过期产品的培训，在每个订单被打包、存储和发货前，会确保产品的保质期不少于七天。另外，除了提供一小时内的送货选项外，用户还可预订杂货，并选择合适的送货日期和时间。系统会根据过往购买记录，推荐个性化产品，以提升购物体验。

Foodpanda新加坡总裁温玮伦（Lawrence Wen）指出，这一合作是foodpanda现有杂货产品线的自然延伸，与现有的pandamart服务相辅相成，后者会继续为顾客提供全天候、超快速的家庭必需品配送服务。

用户在Foodpanda消费一元 可获一个yuu积分

除此之外，在调查中有64％的受访者认为，可兑换奖励是让他们的在线杂货购物体验变得更有价值的主要原因。

因此，Foodpanda也与yuu Rewards Club展开合作。用户在新加坡Foodpanda平台上，凡消费一元就能获得一个yuu积分，累计的yuu积分可用于抵扣未来的消费金额或兑换其他合作品牌的奖励。