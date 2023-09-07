澳再生能源公司Sun Cable拟申请执照为本地供电

（彭博社澳洲电）澳大利亚再生能源公司Sun Cable通过海底电缆从澳洲输送干净能源到新加坡的计划取得进展，公司计划最快在9月向新加坡政府申请输送能源的执照。

根据外国媒体报道，完成收购澳洲再生能源公司Sun Cable的澳大利亚投资公司Grok Ventures表示，Sun Cable已准备好通过大型基础设施项目“澳洲与亚洲电力链接”（Australia-Asia PowerLink，简称AAPowerLink），把电力从澳洲达尔文（Darwin）途径印度尼西亚，送到新加坡。公司同两国政府的讨论已进入更深一层阶段。

电缆全长4200公里 分阶段输送电力

电缆全长4200公里，Grok Ventures宣布会开设厂房生产用于这项计划的高压电缆。

Sun Cable计划分阶段输送大约6吉瓦（GW）的再生能源。

Grok Ventures创办人卡能布鲁克斯说，公司计划在本月向新加坡能源市场管理局申请有条件能源进口执照。（路透社）

在第一阶段里，公司将在澳洲生产900兆瓦（MW）的电力，并输送超过1.75吉瓦的电力到新加坡。在这之后，公司计划增多3吉瓦的电力供应给达尔文的客户。

Grok Ventures创办人卡能布鲁克斯（Mike Cannon-Brookes）在记者会上说，公司计划在9月向新加坡能源市场管理局（Energy Market Authority） 申请有条件能源进口执照。公司也就在印尼水域铺设电缆的事宜与印尼政府磋商。