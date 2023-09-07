新加坡50大富豪身家涨8％ 萨维林取代李西廷成首富

尽管经济增长放缓，我国50大富豪的总身家增长8％至1770亿美元（约2414亿新元）。Meta Platforms联合创办人萨维林（Eduardo Saverin）成为新加坡的新首富。

2019年至2022年的四年间，新加坡首富头衔都由原籍中国的富豪摘得。海底捞创始人张勇和舒萍夫妇在2019年至2020年蝉联两年首富、深圳迈瑞医疗创始人兼董事长李西廷在2021年和去年蝉联两年首富。

《福布斯亚洲》杂志星期四（9月7日）公布今年新加坡50大富豪榜。今年上榜最低门槛是7亿5000万美元（约10亿2000万新元），高于去年的7亿零500万美元。

萨维林以160亿美元财富荣升榜首。从2019年至今，他的排名都在前五。随着Meta股价上涨近70％，萨维林身家今年涨幅最大，多了64亿美元。

保住第二位置的是远东机构（Far East Organisation）的黄志祥和黄志达兄弟，他们的身家从去年的152亿美元，略微下滑至148亿美元。兄弟曾在2010年至2018年，连续九年蝉联新加坡首富。

李西廷从去年的榜首位置滑落至第三名，个人财富从去年的156亿美元下降至今年的140亿美元。

掌控日本漆控股（Nippon Paint）的吴清亮排名下滑一个位置至第四，身家从去年的130亿美元下降至今年的123亿美元。

城市发展（CDL）执行主席郭令明排名维持在第五，他的个人财富从去年的93亿美元，大涨18％至110亿美元。

三张新面孔登榜

今年有三张新面孔登上50大富豪榜。原籍中国的复星国际创始人之一梁信军，目前在新加坡经营家办XIN Family。他以21亿5000万美元身家，排第22。

以新加坡为总部、在美国上市的直播和社媒平台JOYY联合创始人及董事长李雪玲，以8亿8000万美元排第47。

雷蛇（Razer）早期投资者及非执行董事林嘉林（Lim Kaling）以8亿7500万美元的身家排第48，与雷蛇创办人陈民亮（排名36，身家12亿5000万美元）一同上榜。

有三人今年跌出新加坡50大富豪榜。他们是冬海集团（Sea）联合创始人陈精业、永泰集团主席郑维强，以及纳峰科技（Nanofilm Technologies）创办人史旭。

上述富豪的身家是根据今年8月18日闭市时的股价和汇率统计出。