陈诗龙：良好企业治理是我国商业竞争力核心

良好企业治理是我国作为商业枢纽的竞争力核心，也是投资者保持信心的关键。强有力的企业治理会营造一个负责任的决策环境，这是企业取得增长和良好业务表现的必要条件。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期四（9月7日）在第18届新加坡企业奖（Singapore Corporate Awards）颁奖礼上重申企业治理的重要性。

他在会上致辞时提出企业领导可以通过聚焦可持续性、积极转型和照顾员工福祉三方面加强企业治理。

他说，全球气温变化会影响海平面，危及粮食和食水安全、造成全球能源市场波动加剧。因此，我国和企业必须实现能源供应的多样化和去碳化。

此外，企业也应该积极转型，为企业和员工带来新机遇。科技在提高生产力和创新方面具有巨大潜力，雇主应该利用科技来改善绩效。

陈诗龙说：“企业领导对预算、战略重点和时间表具有影响力，你们的决策和方向将决定安全和健康考量是否嵌入公司的营运中，以及良好做法是否被落实。”

共30家公司和六人表现杰出获表扬

今年共有30家公司和六人因为在企业治理、股东沟通、财务状况透明等方面表现杰出，而获得表扬。

新加坡企业奖分为六个类别，大型企业的大赢家是凯德集团和大华银行，各收获五个奖项。中型企业康福德高旗下的维康（Vicom）和新捷运分别获得两个和一个奖项。小型企业中，星金融发展（Sing Investments & Finance）囊括三个企业奖。

截至去年底市值达10亿元和以上属于大型企业，市值介于3亿元至少于10亿元属于中型企业，而小型企业的市值少于3亿元。

怡和合发的柏克思（Benjamin Birks）、BRC亚洲的谢敬平和Baker Technology的章珍娘分别登上大型、中型和小型企业最佳总裁奖宝座。

今年最佳财务总监奖的殊荣分别颁发给城市发展的杨艳鸣、德蒙特（Delmonte）的帕拉·萨池迪瓦（Parag Sachdeva）和泛联集团（Pan-United）的郑忠仁。

星金融发展是今年小型企业中的大赢家，一共获得最佳风险管理金奖、最佳管理董事会金奖和最佳年度报告铜奖三个奖项。

这个年度颁奖活动由新加坡特许会计师协会（ISCA）、新加坡董事协会（Singapore Institute of Directors）和《商业时报》联办，并获得会计与企业管制局（ACRA）和新加坡交易所（SGX）的支持。