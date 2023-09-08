制定可信的企业气候计划 新交所监管公司提三关键要素

越来越多交易所要求上市企业披露气候过渡计划，作为可持续发展报告的一部分。然而，金融智库Carbon Tracker在评估全球25家最大石油和天然气公司的减排承诺后，发布报告称许多企业的气候计划不可信。报告指出，多数企业的减排计划都与2015年《巴黎协定》目标不一致。

新交所监管公司（SGX RegCo）星期五（9月8日）发布专栏文章，指导企业制定、执行和披露可信的气候过渡计划。文章提出了制定计划的三个关键要素，以帮助企业更好地保有进入资本市场的机会，从绿色和转型融资中受益，也让它们更容易融入全球供应链。

监管公司说明，首份国际财务报告可持续披露准则（IFRS Sustainability Disclosure Standards，ISSB标准）于今年6月发布，要求企业提供有关气候过渡计划的信息。监管公司预计将在年底前就《上市规则》的修订进行磋商，以便与该标准保持一致。

因此，监管公司建议企业尽早开始制定气候过渡计划。

可信气候过渡计划三属性

监管公司指出，可信的气候过渡计划具有三个关键属性，分别是对重大气候相关风险的全面理解、强有力的治理结构，以及监测可执行、基于科学的近期和长期脱碳目标。

首先，企业须要了解哪些来源会对业务前景造成重大气候风险，并了解风险发生的概率和严重程度，这将使公司能够具体评估关键业务决策，并制定合理的应对措施来减轻风险。

企业还必须与全部利益相关者合作，以加深他们对整个价值链风险的理解。对于资本密集型行业而言，评估资产层面的风险尤其重要。

第二，气候过渡计划须有明确的治理结构、责任划分和激励措施来推动实施。各级应实行问责制，并设置适当的激励结构，使相关人员具备必要的技能和知识。这将确保企业有必要的动力和资源来推动各个层面的转型。

第三，企业须要设定可信的脱碳目标。这些目标应基于最新的气候科学，确保目标有可操作性并符合全球政策环境。

由于低碳转型是一个漫长的过程，公司应概述流程和指标，包括监测过渡计划带来的温室气体排放量的变化，来追踪计划的最新进展。公司还应披露一些前瞻性指标，例如多个时间范围内的减排预测，以制定短期和中期目标，并推动实施。