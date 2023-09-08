海指横摆 分析：美国经济趋稳或拉动股市

本地股市表现平稳，海峡时报指数星期四（9月7日）横摆，微升3.71点或0.12%，闭市报3226.59点。

投资教育公司Invest Coach董事经理蔡一鸣接受《联合早报》访问时说，美国经济今年出现衰退的担忧几乎消散，接下来股市有望回涨。

“虽然有些分析师预测美国经济会在明年陷入衰退，但我认为概率不大，因为明年会举行美国总统选举。至于本地股市，贷款利率已出现下滑迹象。房贷固定利率开始下滑，我预计它还会进一步下跌。利率下跌能促进消费，对整体市场有利。”

美国联邦储备局是否会在今年11月进行最后一次加息仍是个未知数，但投资者仍热衷于债券市场，导致房地产投资信托备受冷落。

专家：利率料持续高企 S-REIT须逆风而行

大华继显分析师许建华说，利率应该会继续高企更长的一段时间，新加坡房地产投资信托（S-REIT）必须逆风而行。“我们建议把焦点放在资产负债表强劲的蓝筹房地产投资信托，因为这些投资信托较能应付更高的利息。”

他维持对新加坡房地产投资信托的“重磅”评级，并推荐以凯德综合商业信托（CICT）、凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）、凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）、星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）组成的投资者组合。

本地股市全天全场交易量10亿2000万股；总交易额7亿5427万元。上升股 265只，下跌股277只。

海指成份股当中，领涨的有泰国酿酒（Thai Beverage）、扬子江船业（Yangzijiang）和DFI零售集团（DFI Retail Group），分别上升2.61%、1.79%和1.61%，收报0.59元、1.71元和2.52美元（约3.44新元）。

跌幅最大的海指成份股是华业集团（UOL）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）、怡和合发（Jardine C & C），分别下跌1.53%、1.19%和1.09%；报6.43 元、1.66 元和32.76元。

个股消息方面，营养屋国际（NutryFarm International）闭市后披露，高庭批准公司第三次延长司法管理令有效期的申请。司法管理令有效期将延长至11月10日。此外，这项申请的开支将被视为司法管理过程的开销，由公司资产支付。

餐饮业者友记集团（YKGI）与台湾餐饮业者方圆国际事业股份有限公司针对在澳门经营或管理“吃茶三千”特许经营店，签署了不具约束力的海外授权谅解备忘录。双方会进一步敲定确切的合作协议内容。

荣南控股（Yongnam Holdings）司法管理人发表文告说，独资子公司Yongnam Engineering & Construction接获马来亚银行索偿信，要求公司偿还三项贷款的未付清款项。截至7月底，公司拖欠银行大约1594万令吉（约465万新元）以及之后的利息。

申垚控股（Shen Yao）表明，收到一份注资多达6000万澳元（约5235万新元）的意向书。这项注资的条件与标准贷款结构相同。但公司会与注资方进行磋商，目前还未签订确切协议。