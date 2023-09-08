29个本地品牌获颁金字品牌奖

29个本地品牌获颁2023年新加坡金字品牌奖（SPBA），它们来自各行各业，包括美容保健、医疗、房地产、餐饮和建筑业，彰显本地品牌的创意和坚韧不拔的精神。当中24个品牌首次参加便崭露头角，获奖项肯定。

本届金字品牌奖主题是“果敢创新，自信自强”

由中小企业商会（ASME）和《联合早报》联办的金字品牌奖创立至今已迈入第21个年头，本届主题是“果敢创新，自信自强”（Celebrating Creativity, Courage & Confidence）。主办方星期四（9月7日）公布得奖名单并举行证书颁发仪式，由中小企业商会副会长洪煜及《联合早报》总编辑吴新迪颁发证书。

新加坡金字品牌奖公布2023年得奖名单并举行证书颁发仪式。金字品牌奖筹委会主席周丽青（前排左起）、负责颁奖的中小企业商会副会长洪煜、《联合早报》总编辑吴新迪和副总编辑吴新慧，与站在后排的14名成名品牌奖得主一起在台上合影。（龙国雄摄）

本地企业过去一年面对不断上升的成本及复杂多变的商业环境。金字品牌奖筹委会联合主席、《联合早报》副总编辑吴新慧在仪式上讲话时说，参加今年金字品牌奖的企业认识到经营品牌的重要性，明白这些努力会为它们的事业带来丰硕的回报。

在这个充满变革和挑战的时代，吴新慧寄望今年得奖品牌能激励其他企业拥抱变革，培育创新及不断努力追求卓越。

另外，金字品牌奖筹委会主席周丽青讲话时阐明品牌的重要性，她以高票当选新加坡第九任总统的尚达曼的竞选标志在全岛掀起“黄梨热”为例，她说：“有些人对于不起眼的黄梨作为标志觉得好笑，但它却完成了任务，这是因为黄梨的象征一点也不难理解，它是具有吉祥寓意又好吃的水果。”

今年的金字品牌奖共有五个组别，分别是潜质品牌奖（在新加坡成立三年至八年）、成名品牌奖（在新加坡成立超过五年）、悠久品牌奖（在新加坡成立超过25年）、区域品牌奖（在新加坡成立至少三年，进驻至少三个外地市场），以及特别表扬奖。除了特别表扬奖外，各组别将选出一个总冠军，并让公众投选最受欢迎品牌奖，会在今年稍后举行颁奖典礼并公布结果。

批发贸易商和金条交易商Royal Kings Group是今年成名品牌奖得主之一，集团董事哈里斯（Gary Haris，左起）、首席执行官西拉胡登（Sirajudeen）及董事兼股东瓦布拉（Valbarez Joy）一起出席证书颁发仪式。（龙国雄摄）

区域品牌奖两得主首次参加便获奖

区域品牌奖本届两个得主都是首次参加便获奖，它们是总部设在新加坡的人力资源服务商TG集团，以及本地上市公司全美世界旗下的皙之密（DR’s Secret）。

针对品牌出海优势，TG集团首席执行官黄绳庆接受《联合早报》采访时说，公司采纳科技识别人才，成长有目共睹，业务版图扩展至马来西亚、泰国、香港、台湾、中国大陆和日本等地区，在当地设有实体办公室。

全美世界产品质量经理林思慧说，皙之密专攻亚洲市场，从五六年前开始注重数码营销，在社交媒体以创新方式拉近品牌与受众群之间关系，“尽管面对疫情冲击，我们通过网上渠道让产品销售至澳大利亚和新西兰。”

今年29个得奖品牌之中，五个是“熟面孔”，其中获得悠久品牌奖的四星床褥连续三届获奖，放眼来届能问鼎区域品牌奖。

四星工业私人有限公司首席执行员林法成说，四星床褥正积极拓展东南亚市场，现已销售至柬埔寨和文莱，除了计划在马来西亚开设分公司，正与越南和泰国合作伙伴洽谈，以把产品引进当地。