金字品牌注新气象 人工智能企业首获奖

今年的新加坡金字品牌奖（SPBA），新兴行业表现亮眼，为金字品牌带来新气象。

2023年新加坡金字品牌奖星期四（9月7日）公布获奖名单，首次有来自人工智能科技领域的企业获得。其他新兴领域如自助式仓储和共享居住空间品牌，也都有企业获奖，反映出商业变革中的中小企业创新趋势。

获得潜质品牌奖的Simpple是得奖的10家企业中，唯一来自人工智能领域的公司，这也是金字品牌奖创办20多年来，首次有人工智能公司参加和得奖。Simpple成立于2016年，利用人工智能和机器人技术来服务建筑业。

Simpple的企业发展主管吴学颖接受《联合早报》访问时介绍，公司将电脑视觉分析、机器学习等技术融入到建筑工作流程中，在清洁、安全和废物管理等方面实现智能化。例如，当一杯水洒在地上，监控系统（CCTV）会立刻识别，清洁机器人就会收到信号，自动去完成清洁工作。

谈起品牌理念，他自豪地说：“我们的品牌灵感来自一款叫模拟城市（SimCity）的建造类游戏，我们把它与‘人’的元素相结合。我们不仅希望扩大品牌在新加坡的影响力，还打算拓展海外市场。”

自助式仓储公司支持电商卖家 提供直播和包装场地

获得成名品牌奖的贤能集团自助式仓储公司（Work+Store）关注电子商务的快速增长，希望为电商平台的卖家提供仓储服务。

公司总裁王志斌受访时说，从2015年成立至今，公司从只提供仓库，到提供打包场地，再到现在支持商户做网络直播，一直紧跟行业趋势。客户还可以通过手机远程开启仓库，方便商业伙伴取货。

提到品牌发展目标，他说：“我们希望坚持科技化和可持续理念，例如鼓励我们的客户使用可回收材料进行包装。我们也尝试与电动货车运营商合作，让我们的客户可以租车来送货。”

共享住宿业者办活动 令异国租户感觉像家

共享居住空间品牌Coliwoo获得潜质品牌奖。公司成立于2019年，以公寓提供的共享居住空间为主。与传统租赁营运者不同的是，Coliwoo不仅租期灵活，而且注重团体生活的品牌理念。

Coliwoo商务总监庄晴莹说：“每一名租户都是我们的会员。我们每个月会举办不同的活动，比如即将举办的的榴梿派对。Coliwoo希望给在新加坡上学和工作的外国租户一种家的感觉。”

建筑企业Craftwork Pte Ltd获得潜质品牌奖，联合创始人许国昌（左）和王江山领取奖状。（龙国雄摄）

除了以上新兴行业外，今年金字品牌奖得奖名单中，传统行业依然占多数。建筑企业Craftwork Pte Ltd获得潜质品牌奖，联合创始人许国昌受访时提到，传统行业也在推进数码化，采用无纸化和数码支付等。

他也坦言，对建筑业来说，成本高涨和人力紧缺的挑战依然存在。“我希望可以通过金字品牌这个平台，扩大市场影响力，让公司再攀上一个高峰。”