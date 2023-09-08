金管局：银行须细查涉洗黑钱案34人有关可疑交易

新加坡金融管理局指示本地金融机构审查与逾18亿元洗黑钱案件有关人士的不寻常或可疑交易。

金管局在8月30日发出一份通知信给本地金融机构的合规主管，要求他们审查从2020年初开始，与洗黑钱案件有关人士的不寻常或可疑交易。这些银行必须仔细检查与34名人士有关的交易，其中包括上个月被捕的10名原籍中国福建的九男一女嫌犯。

金管局在通知信中说，这些人可能涉及非法活动。当局要求银行在必要时采取行动，包括提交可疑交易报告。

针对这份通知信，金管局发言人回答《联合早报》的询问时说，基于政策理由，当局无法透露与金融机构进行的保密和具体往来细节，不过，强调当局一直都与金融机构沟通，定期和它们接触，确保它们采取合理步骤来降低洗黑钱及恐怖主义融资的风险。

金管局重申，当局严厉看待这起案件，并与可能涉及违法资金的金融机构保持联系。监管工作还在进行中。

18亿元洗黑钱案为本地近年涉款金额最大犯罪活动

上个月16日，我国爆出规模惊人的洗黑钱案，这相信是本地近年来涉款金额最大的犯罪活动，涉案资产从当局最初公布的10亿元，增至如今超过18亿元。同天晚上，10名被告被控上法庭。

控方正向至少10家金融机构索取与此案有关的文件。星展银行和华侨银行旗下私人银行新加坡银行（Bank of Singapore），是其中两名洗钱案嫌疑人的投资公司债权人。

据彭博社报道，这两家投资公司Aiqinhai Investment和Xinbao Investment Holdings与两家银行在洗钱案被揭发前的一年至两年，已经建立业务关系。

Aiqinhai Investment的董事和唯一股东是苏海金，Xinbao Investment的其中一名董事是苏宝林，两人都因涉及洗钱案被控。

据知，多家在新加坡的国际银行也受牵连，包括渣打银行、联昌银行（CIMB）、花旗集团的子公司，以及德意志银行（Deutsche Bank）。

花旗银行发言人说，银行致力于打击洗黑钱活动，并确保遵循最高的治理和管制规范。银行正与当局合作加强维护金融市场的诚信。