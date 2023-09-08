胜宝工业信托股东成立委员会 推进管理内化

胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）的单位持有者（下称股东）已成立代表股东的委员会，成员已有50人，并进一步公开邀请支持把信托管理内化的股东加入这个委员会。

这个委员会称为“胜宝增长内化委员会”（Sabana Growth Internalisation Committee），是由胜宝工业信托的第三大股东Quarz资本亚洲（新加坡）公司（Quarz Capital Asia）推动成立。

胜宝工业信托拥有超过1万名股东。他们可以选择积极参与、部分参与，也可以成为定时获得活动信息并只参与主要活动的被动成员。

Quarz星期五（9月8日）的文告说，委员会在接下来几个星期内将召集所有加入委员会的成员举行一次会议。

它说，委员会将代表所有投票支持把信托的管理内化的股东，与主要的利益相关者接触，包括受托机构、新加坡金融管理局以及胜宝工业信托的外部管理公司，向受托机构提供指引、意见、代替方案和在管理内化过程中支持受托机构。委员会也将确保新的内部管理公司是独立并且致力于所有股东的利益。

股东加入这个委员会，旨在保障股东的投资和为能有更高的每单位派息和股价而努力。委员会的成员可以独立决定要如何投票。股东可上网了解详情和报名加入委员会。

实现管理内化需至少一年

胜宝工业信托实现管理内化的工作，目前是由受托机构汇丰机构信托服务公司（HSBC Institutional Trust Services）负责，而且据称至少需一年的时间落实。如果间中某些环节（例如修改信托契约）须要取得股东75%支持票批准才能进行，那就“高度不可能”获准，因为单是反对管理内化的ESR集团便已持有超过20%股权。信托的外部管理公司之前已警告，如果管理内化不成功，受托机构可能把信托清盘。

胜宝工业信托星期五股价涨1.30%，闭市报0.39元。