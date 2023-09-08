调查：本地严重疾病保障缺口高达74%

新加坡人投保额不足的问题有所改善但依然显著，一项调查显示，本地去年的死亡保障缺口为3730亿元或21%，严重疾病保障缺口则高达5790亿元或74%。

新加坡人寿保险协会（LIA Singapore）星期五（9月8日）发布2022年保障缺口调查结果。协会用国人的年收入，分别乘以9倍和3.9倍，计算所需的死亡和严重疾病保障，减去保险额和储蓄，得出保障缺口。

严重疾病保障缺口指的是在假定的五年康复期间，直到受保人能重返工作，用于满足家庭需求的财务缺口。

国人的严重疾病保障缺口已从2017年的81%缩小至去年的74%，主要因为国人的严重疾病保险覆盖增加约63%。

死亡保障缺口指家庭成员往生后，家属支付开支、未偿债务及维持合理生活方式所需金额，减去现有储蓄和死亡保险保障，得出的财务缺口。

2017年至2022年期间，死亡保障缺口从23%略微下滑至21%。这主要得益于收入水平提高、公积金及其他储蓄增加47%，以及寿险覆盖率增加11%。

新加坡寿险协会会长陈天恩说，调查显示，虽然死亡和严重疾病依然存在保障缺口，但与2017年的调查相比，已有所改善。在新加坡，人们对保险价值的意识和重视度提高，也有更多人采取行动更好地满足保障需求。

平台员工死亡与严重疾病保障缺口为59%和91%

本次调查也对包括私人出租车司机、德士司机和送货员等平台员工的保障需求和缺口进行分析。

调查显示，平台员工的死亡和严重疾病保障缺口分别为59%和91%，主要因为他们的公积金和储蓄相对较少，保险覆盖率也较低。

许多受访的平台员工表示，没有在平台供应商提供的集体保险计划下受保，还有一部分人不清楚是否有集体保险保障。这些受访者希望寿险业可以设立方便的接触点，让他们获得财务规划和保障需求的指导和支持。

接下来，寿险业将探讨制定几方面的举措。例如，通过产品创新和进一步简化保单相关资料，加强对保单的宣传，并通过公众教育举措，提高消费者对保障的意识和理解等。