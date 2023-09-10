古董老爷车Mini物以稀为贵 新加坡交易价十年翻近两倍

经典古董老爷车Mini Cooper娇小玲珑，是许多人在马路上忍不住多看一眼的可爱型车。然而，它们的收藏价值如何？是否有保值能力？

新加坡Mini Enthusiasts Club在星期六（9月9日）欢庆30周年，让将近30辆Mini聚在一起。

可爱指数破表之余，也让参与者窥看到这个小众收藏市场的投资潜力。

新加坡老爷车收藏家陈俊铭收藏了一辆外观与“憨豆先生”（Mr Bean）拥有的一模一样的Mini。陈俊铭介绍说，他在大概八年前以2万元买下这辆Mini。今天，这辆古董Mini的价格已是4万5000元至5万元了。也就是说，陈俊铭的Mini在八年里增值1.5倍。

陈俊铭收藏了一辆外观做得与“憨豆先生”（Mr Bean）拥有的一模一样的Mini。（谢智扬摄）

另一收藏家林进光拥有的则是新加坡最早引进的SUV——Mini Countryman。林进光说，这类车身较长的Mini是在1961年首次推出。林进光是在1997年，与当时的女友（现在的太太）向这辆Mini Countryman的70多岁一手车主，以1万6500元联合买下。这辆Mini Countryman也是他们结婚时用的新人车。

林进光在1997年与太太联手买下了这辆Mini Countryman。（谢智扬摄）

现场还有一辆挺特别的Mini，它竟然没有车门。

这款无门Mini叫做Mini Moke，是1972年推出的款型。车主张兴源在2012年以2万零500元买下它。最近也有人要以6万元跟他买下这辆Mini Moke，张兴源始终不愿割爱。也就是说，张兴源Mini的价格在约十年间，翻了近两倍。

车主张兴源的Mini是这款无门的Mini Moke。（谢智扬摄）

Mini Enthusiasts Club俱乐部会长刘裕德说，Mini大聚会除了是欢庆俱乐部30周年，活动也通过慈善兜风的方式，为儿童癌症协会筹集6000多元善款。

针对Mini的收藏价值，刘裕德说：“一辆经典Mini，价格大概是在6万元到10万元之间，视车子的保养程度而定。因为这类古董车已不再生产了，所以买家也可以把它当做一个不错的投资，毕竟它在全球有一定的需求。”