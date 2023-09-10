海峡贸易新产品让股东小额投资优质豪宅

海峡贸易（Straits Trading）独资子公司海峡发展推出两款新房地产投资产品，让合格投资者以相对较低的金额，投资两个高档住宅房地产。

海峡贸易星期天（9月10日）发文告指出，投资者可通过持有优先股，投资高档私宅嘉皇居（Duchess Residences）的一个公寓单位和采士华园（Chatsworth Park）开宝路8A号优质洋房（Good Class Bungalow，简称GCB）。

位于武吉知马的嘉皇居是999年地契项目。（海峡贸易提供）

两款新产品采用分式（fractionalised）投资方式，由海峡贸易发行优先股供投资者认购，让投资者以相对较小的金额买入或卖出资产的部分收益权。

文告说：“（投资者）投资期间，相关房地产继续由现有业主拥有，而投资者能分享到它们经济回报的一部分。”海峡贸易指出，投资产品挂钩的房地产的行政及维护工作均会由公司负责。

持该产品优先股的投资者或收到每半年发出的股息。投资首五年后，投资者有望通过特别派付，获得相关房地产增值的一部分回报。不过，文告也指出，投资者未必会获派息及特别派付，这视资产的表现而定。

位于武吉知马的嘉皇居是999年地契项目，采士华园的优质洋房则属于永久地契。以嘉皇居公寓单位为挂钩资产的投资产品，最低投资额为20万元。以采士华园优质洋房为挂钩资产的投资产品，最低投资额则是50万元。

仅供海峡贸易股东俱乐部会员参与投资

两个投资产品仅供海峡贸易股东俱乐部的会员参与投资。持海峡贸易至少100股的股东，可在股东俱乐部免费注册成为会员。

负责为这个投资项目提供法律咨询、会计咨询、税务咨询、商业估值、房地产估值的公司分别为Dentons瑞德律师事务所（Dentons Rodyk & Davidson LLP）、德勤（Deloitte）、安永（EY）、高纬环球（Cushman & Wakefield），以及莱坊（Knight Frank）。